Nave dirottata liberata dalle forze speciali 

Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi, hanno liberato una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da circa 15 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione al largo di Napoli. È stato il ministro della Difesa Guido Crosetto a dare la notizia ieri sera al “Forum in masseria” da Bruno Vespa.

L'intervento

I migranti che hanno sequestrato la nave erano clandestini nascosti a bordo. Il comandante della nave turca ha dato l'allarme e ha chiesto l'intervento dei soccorsi. La Guardia di Finanza e la Capitaneria hanno garantito la sicurezza in mare, mentre le forze speciali sono intervenute direttamente a bordo. Alcuni dei clandestini, armati di coltelli avrebbero tentato di entrare nella plancia di comando con l'intenzione di dirottare la nave.

L'intervento tempestivo del Battaglione San Marco ha sventato l'intenzione dei clandestini che sono stati bloccati. È stato attaccato l'equipaggio del mercantile turco Galata Seaways, che era partito dal porto di Topcular, in Turchia, il 7 giugno ed era diretto in Francia allo scalo portuale di Sete dove l'arrivo era previsto per oggi. All'altezza del golfo di Napoli, dal tracciato della rotta che si ricava da siti specializzati, si vede una netta deviazione dal percorso previsto.

Gli uomini della Brigata San Marco sono intervenuti sulla nave turca, calandosi da due elicotteri della Marina, hanno ripreso il controllo, ispezionato l’imbarcazione per cercare altri clandestini eventualmente nascosti e riportato la nave in rada, dove sono saliti a bordo uomini della Squadra Mobile della Questura, insieme alla Guardia di Finanza (Gico e Roan) e alla Capitaneria di Porto.

Il patto sui migranti

Intanto l'iter per arrivare alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del nuovo Patto sui migranti è ancora lungo. Ieri nel semideserto palazzo dei congressi del Lussemburgo c’è stata l’introduzione della clausola di revisione, Ungheria e Polonia, che hanno votato contro, già sparano ad alzo zero. Giorgia Meloni, invece, giudica l'accordo «un passo avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA