Nave, auto, aereo: un fiume rossoblù in viaggio per Bari  

È la partita dell’anno per il Cagliari e pur di esserci vale la pena anche fare un viaggio non certo facile. Per raggiungere Bari non ci sono alternative a una trasferta logisticamente complessa, ma la passione per i colori rossoblù e la voglia di tornare in A supera le difficoltà per arrivare al San Nicola. C’è chi è già partito, ieri alle 20.30 da Olbia in nave direzione Livorno per poi muoversi verso la Puglia in macchina, e chi invece parte all’alba. «Speriamo vada tutto bene, anche per affrontare al meglio il ritorno lunedì mattina», il messaggio dal gruppo del Centro Coordinamento Cagliari Club, che si è mosso ieri da Cagliari all’ora di pranzo: un vero esodo, che fra andata e ritorno durerà due giorni. Coi tifosi che portano con loro anche rigorose scaramanzie: segnalati amuleti, maglie e sciarpe portafortuna e, addirittura, il sale grosso.

Settore ospiti

Fra i 1.200 sostenitori del settore ospiti non solo sardi o comunque provenienti dalla Sardegna. «Parto da Firenze di primo mattino, in macchina», il programma di Valentina Mura del Cagliari Club Isola d’Elba, uno dei 57 che fanno capo al Centro Coordinamento (che avrà presenze da ognuno), «sarò con mia mamma, di Villaputzu, e mio figlio di 6 anni innamorato del Cagliari da quando Lovato gli ha regalato la maglia a Empoli, più due amici da Milano». Per lei, tifosa rossoblù lontano dall’Isola, le trasferte sono un’abitudine: «In stagione abbiamo fatto Parma entrambe le volte, poi anche Perugia, Ferrara, Modena e Pisa. Ma questa penso sarà la più emozionante della mia vita». Ci saranno anche tifosi dall’estero, come dal Cagliari Club Copenaghen e quelli di Budapest, già presenti alla Domus.

L’esodo

Non facile arrivare a Bari dall’Isola: si è provato a organizzare un volo charter, ma per i costi eccessivi (oltre 500 euro a testa) non è stato possibile. E un’ulteriore complicazione l’hanno data i tempi ristretti per mettere in piedi la trasferta: «Non potevamo muoverci senza avere i biglietti dello stadio, usciti giovedì», racconta Maria Paola Cappai del Cagliari Fan Club Pozzomaggiore. «Aereo da Alghero a Roma, poi arriveremo a Bari in auto con un amico di Latina: siamo quattro, io e mio marito eravamo anche a Bolzano e Palermo». Con la fiducia non intaccata dall’1-1 all’andata: «Le sensazioni sono positive, Ranieri dà garanzie. Se siamo in finale vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto».