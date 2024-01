Navalny: «Non mi sento solo» 

Alexey Navalny torna a parlare a Capodanno dalla colonia penale dell’Artico per rassicurare sostenitori e familiari. In un messaggio diffuso sui social, il nemico di Putin in carcere dal 2021 dopo aver subito un tentativo di avvelenamento, non nasconde di sentire “terribilmente” la mancanza dei i suoi cari. «Non mi sento solo», scrive il dissidente russo dal supercarcere in Siberia, nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets, a oltre 1.900 chilometri da Mosca dove è stato trasferito da poco.