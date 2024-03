Hanno rischiato l’arresto per portare l’ultimo saluto ad Alexei Navalny, e ieri in centinaia hanno deposto mazzi di fiori sulla tomba. La madre, Lyudmila Navalnaya, ha guidato il tributo presso la tomba al cimitero moscovita di Borisovsky. Con lei anche Alla Abrosimova, madre della vedova di Navalny, Yulia che è all'estero, con i due figli e al fratello di Alexei. In Russia rischiano l'arresto.