Rivolta a Washington tra gli studenti della prestigiosa Walsh School of Foreign Service (Sfs), perché ha affidato il discorso per la cerimonia di laurea alla figlia di Alexej Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin detenuto in Russia dopo processi ritenuti politicamente motivati. La protesta è partita da alcuni studenti ucraini e si è allargata a centinaia di iscritti e membri della facoltà.