La guerra
18 settembre 2025 alle 00:18

«Navalny è stato avvelenato da Mosca» 

La presidente del Parlamento Ue Metsola a Kiev: «Sempre con l’Ucraina» 

Mosca. Yulia Navalnaya punta il dito contro Vladimir Putin. La vedova del rivale numero uno del Cremlino sostiene che due laboratori «in due Paesi diversi» siano giunti «alla stessa conclusione», e cioè che Alexey Navalny «è stato avvelenato». Navalnaya ha esortato a pubblicare i risultati delle analisi secondo lei fatte subito dopo il decesso di Navalny: «Sono di importanza pubblica e devono essere resi noti, meritiamo di sapere la verità», ha detto accusando Putin.

Le indagini

Alexey Navalny morì nel febbraio del 2024, in circostanze ancora poco chiare, mentre era ingiustamente rinchiuso in un carcere nell’Artico russo. E i suoi alleati accusano direttamente il Cremlino per la sua morte. «Putin è responsabile della morte di mia marito», è il j’accuse di Navalnaya, che ha pure pubblicato quelle che dice essere foto della cella del dissidente subito dopo il decesso - vi si vede una pozza di vomito sul pavimento - e ha detto che, secondo cinque dipendenti della colonia penale “Lupo Polare”, l’oppositore avrebbe avuto forti convulsioni prima di morire. Non solo. La vedova, ora anche lei punto di riferimento dell’opposizione russa, sostiene che non vi sia più traccia dei video girati dalle telecamere di sorveglianza del carcere nel giorno della morte di Navalny. Il Cremlino non commenta.

L’oppositore

Alexey Navalny era il trascinatore delle proteste contro la deriva autoritaria impressa alla Russia da Putin, e le inchieste della sua Fondazione Anticorruzione hanno dato più di un grattacapo ai fedelissimi del presidente. Nel 2020 fu curato in Germania per quello che gli esperti occidentali indicano come un avvelenamento subito in Siberia con un micidiale agente nervino militare - il Novichok - e per il quale sospettano i servizi segreti del Cremlino. Il regime di Putin nel frattempo aveva iniziato a sfornare accuse contro di lui, ma Navalny tornò lo stesso in Russia nel gennaio del 2021, pur consapevole che sarebbe finito in carcere. Fu arrestato e poi condannato a 19 anni di reclusione con accuse di «estremismo» di palese matrice politica. Ma anche da dietro le sbarre continuò a criticare Putin e l’aggressione militare contro l’Ucraina ordinata dal Cremlino. Un anno fa la testata The Insider disse di aver analizzato «centinaia di documenti legati alla morte» di Navalny sostenendo che «il contenuto» dimostrerebbe «che è stato avvelenato».

L’Europa

Nel mezzo dello stallo sui colloqui di pace l’Unione europea torna a mostrare il suo sostegno plastico all’Ucraina. Con una missione non preannunciata la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha fatto tappa a Kiev incontrando Volodymyr Zelensky e, soprattutto, ufficializzando l’apertura di un ufficio del Pe nella capitale ucraina. Un segno tangibile dell’ulteriore avvicinamento di Kiev all’Ue, quello portato da Metsola, in attesa che si muova qualcosa sulle sanzioni a Mosca. E, in questo senso, la (“buona”) telefonata avvenuta nella tarda serata di martedì tra Ursula von der Leyen e Donald Trump potrebbe essere un segno dell’accelerazione sul 19° pacchetto di misure contro il Cremlino. La visita di Metsola ha sancito innanzitutto una novità, l’apertura dell’ufficio dell’Europarlamento in Ucraina. «Rimarremo sempre al vostro fianco, vi appoggeremo, sino a quando vi avremo nella nostra famiglia europea», ha sottolineato Metsola, con al suo fianco il presidente della Rada, Ruslan Stefanchuk.

Poi, l’incontro con Zelensky. «È importante che l’Ue resti un difensore globale della libertà», ha sottolineato Zelensky. E chiamando nuovamente l’Occidente - Washington inclusa - ad andare avanti sulle sanzioni per colpire le entrate del Cremlino dall’export di greggio e gas. Sul dossier l’Ue è costretta a muoversi guardando agli Usa e con il cappello del G7.

