Navalny condannato a 19 anni  

Mosca. Diciannove anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza. Pesa come un macigno la nuova condanna inflitta ad Alexey Navalny e che ha sollevato l’indignazione dell’Occidente che la giudica “politica”. Il rivale numero uno di Vladimir Putin, l’oppositore che per anni ha trascinato le proteste contro la deriva autoritaria del Cremlino, è stato infatti incriminato e condannato per “estremismo”. Un’accusa che appare infondata, la diretta conseguenza della decisione del governo di bollare come “estremiste” tutte le organizzazioni legate all’oppositore: sia gli uffici regionali di Navalny sia la sua Fondazione Anticorruzione le cui videoinchieste hanno creato più di un grattacapo a Putin e al suo “cerchio magico”.

Il processo

Navalny si aspettava una pena durissima. La pubblica accusa aveva chiesto 20 anni di reclusione e lui, alla vigilia dell’ultima udienza, aveva detto di prevedere una sentenza “stalinista”. Ma aveva anche accusato il Cremlino di colpire lui e gli altri dissidenti per intimidire tutti coloro che non sostengono il governo russo. «Incarcerando centinaia di persone, Putin sta cercando di intimidirne milioni», aveva detto il giorno prima Navalny, esortando a non cedere alle minacce del Cremlino. Una posizione ribadita dopo il verdetto. «Vogliono spaventare voi, non me, e privarvi della volontà di resistere», ha scritto su Facebook il dissidente, incitando i suoi: «Putin non deve raggiungere il suo obiettivo. Non perdete la volontà di resistere». La condanna ha l’obiettivo di estromettere Navalny dalla politica per decenni.

Le reazioni

E la decisione del tribunale è stata subito aspramente contestata da mezzo mondo. «È una conclusione ingiusta a un processo ingiusto», commenta Washington, mentre l’Ue parla di un verdetto “inaccettabile” e chiede «il rilascio immediato e incondizionato». Ma anche l’Onu, il cui Alto Commissario per i diritti umani, Volker Turk, ha invitato Mosca a scarcerare Navalny e si è detto preoccupato «dalle vessazioni e dalla strumentalizzazione per scopi politici del sistema giudiziario russo». Critica anche Amnesty International. Sono ormai più di due anni e mezzo che Navalny è dietro le sbarre. E questa è solo l’ultima condanna dopo quella a 9 anni per appropriazione indebita e un’altra a 2 anni e mezzo, sentenza bocciata dalla Corte europea dei Diritti umani.

RIPRODUZIONE RISERVATA