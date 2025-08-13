Nautico, studenti dirottati 

Avrebbero voluto studiare al Nautico sognando un futuro professionale nell’ambito del mare. Ma cinque iscritti sono un numero insufficiente per costituire la prima classe dell’Istituto. Talmente pochi che lo Ianas, l’Istituto di cui fa parte il Nautico, non ha ottenuto il nulla osta dal Miur per l’allestimento della classe che avrebbe dovuto accogliere le matricole. Le famiglie sono state informate nei giorni scorsi e ora i cinque ragazzi, a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, si trovano nella condizione di dover scegliere un nuovo indirizzo didattico tra l’offerta formativa a disposizione fra Tortolì e Lanusei oppure, qualora volessero confermare la loro scelta iniziale, allontanarsi da casa per iscriversi a Cagliari, Olbia, Carloforte, Porto Torres o Siniscola, le altre sedi regionali di un Istituto Nautico. Un paradosso per Tortolì, sede di porto e culla delle costruzioni nautiche d’eccellenza, settore che dà lavoro a centinaia di persone.

La vicenda

Dopo l’Agrario, l’indirizzo Meccanico è stato il secondo istituto professionale ad aprire i battenti a Tortolì. Era il 1967 e gli alunni venivano ospitati in alcune stanze della sede dell’Eca (Ente comunale di assistenza) che insisteva nell’attuale palazzo municipale di via Garibaldi. Soltanto ai primi anni Novanta, con la denominazione di Istituto professionale per tecnici del mare, è stato inaugurata l’altra costola di quella che poi è divenuta Ipsia, il Nautico. Quest’ultimo ha conservato l’indirizzo professionale fino al 2016, anno in cui con la riforma ministeriale è stato convertito in istituto tecnico. Le menti storiche del Nautico testimoniano che mai, prima d’ora, era accaduto che saltasse la prima classe. Dall’Istituto di viale Santa Chiara tanti ragazzi ogliastrini con il diploma in tasca si sono affermati nella navigazione diventando capitani di macchina e di coperta, comandanti di navi da crociera e di mercantili. Qualcuno di loro anche su rotte internazionali importanti come Città del Capo-Tokyo.

L’assessora

Le famiglie hanno esposto le proprie preoccupazioni agli amministratori comunali e anche alla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro. Con il dirigente scolastico Nanni Usai alla soglia della pensione (cesserà l’attività lavorativa dal primo settembre), è necessario attendere la nomina del successore da parte del Miur. Nomina che arriverà a breve. Intanto l’assessora al Servizio scolastico, Irene Murru, assicura l’impegno istituzionale nel tentativo di trovare una soluzione al caso: «Chiederemo subito un incontro al nuovo dirigente scolastico per capire quali strade è possibile percorrere. Ma prima, il 25 agosto, incontreremo un referente della scuola. C’è tutta la volontà dell’amministrazione di fare i passi necessari affinché si riesca a garantire la classe. L’obiettivo è riuscire a garantire un servizio scolastico adeguato, a beneficio di futuro importante per i nostri giovani».