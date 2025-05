Nautica, un affare da 40 milioni di euro 

È una delle principali fonti economiche della Sardegna, che genera ricavi globali per 40 milioni di euro, con una crescita annua del 10 percento da qui al 2030: il settore della nautica sempre più sull’Isola ha la barra dritta nella direzione del lusso, con la produzione di yacht e superyacht e il loro transito in particolare nelle acque della costa nord orientale. Con 157mila addetti totali impiegati nel settore in Italia e 5800 addetti in Sardegna nelle sue 1500 imprese che generano un giro d’affari complessivo di 644 milioni di euro, l’industria nautica continua la sua crescita, anche di interesse da parte di nuovi mercati come l’Asia e l’Africa.

In cifre

I numeri da capogiro legati a queste imbarcazioni, soprattutto a quelle di alta gamma, sono stati illustrati ieri mattina durante il talk tematico con al centro il report del Sole 24ore, in collaborazione con il Cipnes Gallura e l’Uniolbia, durante la Fiera nautica di Sardegna ospitata nella Marina di Porto Rotondo. Una scelta strategica quella della location della “cinque giorni”, perché è proprio la Gallura uno dei territori sardi trainanti per l'economia del mare, come più volte è emerso dallo studio portato avanti dal Cipnes e da UniOlbia.

La Regione e l’Authority

Ne è pienamente consapevole anche l’assessorato regionale all’Industria. «I dati acquisiti ci dicono che l’industria nautica è una grande opportunità di crescita economica e anche quella in prospettiva con una maggiore possibilità di sviluppo. Ecco perché la Sardegna deve creare sistema infrastrutturale idoneo, irrobustire il tessuto e le aree industriali, oltre che offrire il brand Sardegna a chi decide di fare industria nautica», ha affermato ieri a Porto Rotondo l’assessore regionale Emanuele Cani. Sul tavolo anche la questione legata al porto turistico di Olbia, i cui lavoro per i dragaggi dei fondali che consentirebbero l’attracco di imbarcazioni di grandi dimensioni procedono a rilento da anni. «Olbia è tra i distretti cantieristici nautici più importanti in Italia, e ha spazi per il varo delle barche piccolissimi - ha spiegato Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - I produttori si contendono 30 metri di spazio. Dobbiamo accelerare i tempi affinché si possa procedere perché lo scorso anno ben 24 navi da crociera non hanno fatto tappa a Olbia proprio per motivi di fondale».

