«Nautica, necessario programmare lo sviluppo» 

Confindustria nautica chiede al governo di mettere ordine tra i diversi dossier sullo sviluppo del settore presentati dai ministeri dei Trasporti, del Turismo e delle Imprese Made in Italy. Sulla necessità di tracciare una linea comune per la blue economy, l’incontro di oggi tra i rappresentanti degli industriali e il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. In programma c’è anche il confronto sul regolamento di attuazione del codice della nautica e il nuovo titolo professionale del diporto; sempre nei prossimi giorni sono in programma alcuni incontri tecnici del Comitato interministeriale per le politiche del mare voluti dal ministro Nello Musumeci.

Il valore del settore industriale è stato illustrato dalla sezione nautica della Confindustria alla Borsa di Milano: il 2022 si è chiuso con una produzione pari a 7 miliardi di euro, record assoluto grazie alla crescita della cantieristica tra il 15 e il 20 per cento rispetto all’anno precedente. In quest’ultimo anno l’Italia ha rafforzato la leadership nella produzione di superyacht e il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, ricorda che «ogni 3,8 posti barca generano un occupato sull’indotto turistico per una media di 71 unità per approdo turistico». In Sardegna le imprese della Blue economy sono oltre 12mila e rappresentano il 7 per cento del totale delle realtà imprenditoriali dell’Isola; da sole creano inoltre il 5,5% del valore aggiunto e il 6,6% dell’occupazione. ( a.f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA