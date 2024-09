Nautica, l’Isola vale 400 milioni 

Tra cantieristica e turismo, la nautica è la quinta ‘azienda’ per fatturato in Sardegna, generando oltre 400 milioni di euro e dando occupazione (diretta) a 2.250 addetti.

Il settore

I numeri sono oltretutto al ribasso, analizzati dal Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna che, in collaborazione con il polo universitario UniOlbia, ha elaborato i dati sui bilanci di 370 imprese nautiche (a società di capitali) sulle 1.885 censite nell'Isola. Dalla costruzione alla manutenzione di imbarcazioni, dalla gestione dei posti turistici al commercio di prodotti nautici, la filiera ha un impatto notevole sull'economia dell'isola. E, nel 2024, yacht e gommoni made in Sardinia volano alti oltre il mare: gli ultimi dati Istat sulle esportazioni, rielaborati dal Cipnes, parlano di un’impennata nel primo semestre del 2024: più 200 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quasi tredici milioni contro i quattro del 2023, con la provincia di Sassari e Olbia in testa che contribuiscono con oltre dieci milioni e mezzo di euro.

Export

Vanno Oltralpe, i prodotti nautici costruiti in Sardegna, in Francia, per 10 milioni di euro, e negli Stati Uniti. Nel 2003, complessivamente, dall'export, la Sardegna ha incassato 26 milioni, quasi la metà del valore dei ricavi generati dal settore delle costruzioni che ad Arbatax, dove il colosso italiano Ferretti contribuisce con 5 milioni di euro, e a Olbia, dove si contano tre delle cinque imprese con il maggior fatturato del comparto, tra cui B-Shiver Novamarine con quasi 21 milioni, vanta due poli di produzione importanti. Dalle riparazioni e dal rimessaggio di barche e natanti, l'isola guadagna oltre 65 milioni e occupa 437 lavoratori: uno yacht lungo fino a sessanta metri che sverna nei cantieri dell'Isola ha, anche, un impatto annuale sul territorio, pari quasi a due milioni e mezzo, compresi 15 occupati nell'equipaggio, e sono quasi quattro milioni di euro e 25 membri dell'equipaggio per un panfilo di ottanta metri. Sono 219 le imprese che commerciano prodotti nautici e i bilanci delle sessantasei prese in considerazione, con 324 addetti, parlano di cento milioni di fatturato.

Il primato

La Sardegna, dice la ricerca del Cipnes, è la prima regione italiana per numero di posti barca: nel 2024, sono 28mila di cui poco più di 13mila in Gallura che vanta il 47 per cento di quelli totali e il 60 per cento di quelli per i superyacht, esattamente 317. In testa alla top ten per numeri di posti, Olbia con 3.900, Alghero con 2.920, Arzachena con 2.658, La Maddalena con 1.648 e Cagliari con 1.416. E a chi sostiene che yacht e superyacht impattano, invece, negativamente sull'ambiente, lo studio risponde che «i produttori, negli ultimi anni, hanno investito molto nella ricerca di materiali sostenibili per la costruzione e nelle buone pratiche di gestione dei cantieri e le marine, ormai da decenni, utilizzano le boe intelligenti, ormeggi che impediscono ai superyacht di gettare l'ancora, proteggendo fondali e posidonia».

RIPRODUZIONE RISERVATA