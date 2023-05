Nautica, il personale è un miraggio 

Il mercato del lavoro in Ogliastra ha subito gli effetti del Covid ma ora gli investimenti dei colossi internazionali della nautica restituiscono ossigeno e speranze con gli interessi. La difficoltà permane tuttavia nella ricerca delle figure professionali di cui necessitano le imprese. Rosee prospettive attendono la rediviva Baccasara. Nella zona industriale, diventata da qualche tempo eldorado di onerosi investimenti (8,62 milioni di euro, tra Gruppo Ferretti e Polo nautico Viareggio), si annuncia un’alta richiesta di professionalità con competenze meccaniche, elettriche, elettroniche e informatiche, oppure di saldatori, meccanici, carpentieri, tubisti, falegnami, carrozzieri e resinatori. Per cavalcare la transizione nautica e favorire lo sviluppo dell’industria, le aziende hanno bisogno di risorse umane specializzate, ma sul territorio si fa fatica a trovare forza lavoro qualificata.

L’assessore

«Per promuovere l’occupazione - afferma l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, 72 anni - puntiamo sulla formazione mirata per preparare quelle professionalità che ci chiede il mercato». La formazione è la sfida che attende l’Ogliastra, su cui hanno investito ingenti capitali due delle società leader nella produzione di yacht di lusso. «Forse le politiche sulla formazione - aggiunge l’esponente della Giunta Solinas - sono troppo poco percepite. Ma è tutto più semplice di quanto si pensi. L’assessorato si è dotato di strumenti seri per sostenere il mondo del lavoro. Se un’azienda che investe in Sardegna ha bisogno di personale deve rivolgersi ai Centri per l’impiego o direttamente all’Assessorato, inviando anche una semplice mail. Occorre un maggiore incontro domanda-offerta in modo che chi investe sappia cosa fare per individuare il personale. A disposizione ci sono 15 milioni di euro».

L’esperto

Con i suoi 450 addetti, tra personale diretto e indiretto, destinati a sfondare il muro dei 500 con le future attività annunciate dalla società Polo Nautico Viareggio, il distretto nautico è in piena salute su tutti i fronti: produzione, export, mercato domestico e leasing. Marchi quali Ferretti e San Lorenzo sono il valore aggiunto di un’area a vocazione produttiva.