Nautica, i numeri di un miracolo sardo 

Correva l’anno 2007. Nell’aula di via Mameli gremita il presidente della Regione Renato Soru annunciava l’acquisizione da parte della Regione delle aree ex Cartiera e la creazione di un polo nautico nazionale. Dopo 18 anni di polemiche e ritardi, il Polo è rimasto sulla carta, i denari stanziati attendono di essere utilizzati ma a Baccasara la nautica viaggia con il vento in poppa. La ricetta è semplice: due player di livello mondiale, Sanlorenzo e Ferretti, investimenti multimilionari, duecento buste paga al mese, lavorazioni industriali e artigianali di livello assoluto.

Il cantiere Ferretti, a due anni dall’apertura, ha completato il tredicesimo scafo. Merito di maestranze affiatate, provenienti dalle esperienze con Cno e Bi-Metal, dedite alla realizzazione degli scafi e delle sovrastrutture di quelle che diverranno barche da sogno. Yacht da milioni di euro. «Ferretti ha fatto un terno al lotto», commentò qualcuno alla notizia dell’acquisizione del capannone. Non aveva torto alla luce i risultati che a fine anno hanno garantito un premio produzione da 4000 mila euro ai dipendenti.

Il settore a Baccasara oltre agli addetti (ad Arbatax oltre Saipem c’è di più) garantisce un indotto notevole, grazie ai lavori di edilizia, tecnologia, telai metallici. In attesa che arrivi qualche risposta dalla Regione. Il colosso della nautica ha avuto infatti l’ardire nei mesi scorsi di chiedere sei ettari delle aree ex Cartiera per poter effettuare al meglio le lavorazioni. Come nel caso di Saipem politica e industria non hanno gli stessi tempi.

«Il comparto della nautica ha grandi margini di crescita nel territorio – osserva Michele Muggianu, segretario territoriale Cisl – chiediamo ai principali gruppi del settore nuovi investimenti per arrivare a lavorazioni di maggior valore aggiunto. Bene l’interesse mostrato da alcuni player di livello mondiale per le aree ex cartiera, valuteremo i piani di sviluppo industriale e sosterremo tutti i progetti portatori di sviluppo economico e occupazionale. Ci faremo anche parte attiva con la nostra agenzia formativa. È necessario investire sulla formazione delle risorse umane per raggiungere importanti obbiettivi di sviluppo economico e occupazionale. Il polo della nautica è una realtà importante del territorio».

