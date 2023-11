Nautica, formazione flop 

È la generazione Z, i cosiddetti Millennial. La corsa dei giovani alla qualifica professionale va sempre più verso la linea benessere e l’estetica in tutte le sue declinazioni. I corsi a costo zero per il settore della nautica sembrano non interessare nessuno, benché nella zona industriale due colossi internazionali abbiano investito milioni di euro. Fatta qualche sporadica eccezione, come i corsi per saldatori e qualche figura del comparto alberghiero, la risposta dei potenziali iscritti è tiepida. Ad esempio, nella prima settimana di iscrizioni all’agenzia formativa Rm Servizi di Tortolì l’interesse maggiore è scattato per le qualifiche del settore benessere e cura della persona. Bene i corsi per le unghie decorate anche all’agenzia Cbs, ma in generale la media di esce formato dai corsi è del 30 per cento. Che poi sono quelli che, di fatto, vanno a lavorare.

Le agenzie

Il ventaglio delle offerte è ampio: Rm Servizi propone 49 corsi professionali. «Sulla nautica - spiega Monica Fanni, responsabile dell’agenzia formativa - abbiamo 9 corsi, ma ancora i numeri di partecipanti sono limitati La tendenza della prima settimana di iscrizioni spinge estetica e zootecnia». Eppure il settore nautico, dopo lo sbarco a Baccasara di Sanlorenzo e Ferretti, è attualmente il più trainante per l’occupazione. Le occasioni ci sarebbero, con gli imprenditori che invocano manodopera qualificata. Che però latita e all’orizzonte non sembrano esserci la tanto attesa schiarita. Le offerte spaziano dalle figure utili nel campo tessile al marketing, dai servizio sociosanitari alle opportunità nel campo dei servizi culturali e dello spettacolo. Propone una carrellata di corsi (14) anche Csb in collaborazione con Upa. «Abbiamo riempito l’aula con i corsi di unghie, ciglia, saldatori e resinatori, tanto che abbiamo dovuto replicare. Ma a differenza dei resinatori, l’interesse resta maggiore per la qualifica di saldatore. Nei cantieri nautici resistono grosse difficoltà a reperire risorse». Anche Isforcoop, in collaborazione con la Cna Ogliastra, propone corsi professionali.

Il sindacato

La formazione la offre anche lo Ial, l’agenzia Cisl per il lavoro. «Le politiche attive del lavoro - dichiara Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - sono fondamentali per fare incontrare domanda e offerta e consentire un più efficace inserimento lavorativo dei nostri giovani e disoccupati. Lo Ial sta ottenendo un buon riscontro per i corsi che formeranno contabili e personale di cucina, ma siamo in campo anche per formare saldatori, motoristi navali e meccanici specializzati per la nautica». Stesso fenomeno per la nautica: «Non si sta iscrivendo nessuno», conferma Muggianu.

