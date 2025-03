Nautica da diporto: cento posti barca 

L’Authority ridisegna la geografia del porto di Arbatax. Ieri è stato pubblicato il bando di gara per la concessione di due lotti dedicati alla nautica da diporto. Oltre 100 i posti barca per le attività di noleggio e charter tra il molo di Levante e la ex darsena cantieristica. «Il bando ci consente di portare a termine, nella massima trasparenza ed imparzialità, il lungo e faticoso percorso di creazione di spazi idonei ed ordinati per il comparto dei noleggi e dei charter nautici nello scalo di Arbatax – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority Mare di Sardegna – obiettivo dell’Ente è quello di garantire un avvio di stagione turistica favorevole per gli operatori e di potenziare ulteriormente l’offerta, rendendo così ancora più appetibile il porto ogliastrino per un mercato in costante espansione».

La vicenda

La questione risale allo scorso anno, quando dall'Autorità era stato richiesto alla Turismar, società che gestisce il porticciolo turistico, di sgomberare due aree. Una destinata alla Saipem e un'altra utilizzata per le attività stagionali in darsena per il quale aveva avuto una proroga scaduta a dicembre.Due lotti saranno dunque dati in concessione per sei anni: il primo riguarda uno specchio acqueo di 7.160 metri quadri, già dotato di un sistema di ormeggio con pontile galleggiante, corpi morti e catenaria realizzato lo scorso anno dall’Authority per salvare le società di noleggio mezzi nautici. A questo si aggiunge un’ulteriore area scoperta di ulteriori 30 metri quadri. Il secondo lotto della ex Darsena Cantieristica, di 1.405 metri quadri più un’area scoperta di altri 30 mq. Differenti gli importi del canone a base d’asta sui quali effettuare l’offerta a rialzo: circa 9 mila 230 euro annui per il Molo di Levante, poco più di 3mila e 200 per la ex Darsena. Le offerte dovranno arrivare il 14 aprile 2025.

Tra i numerosi requisiti richiesti, oltre alla capacità economica e finanziaria che dovrà essere almeno pari al doppio del valore delle concessioni, anche quella tecnico professionale relativa alla disponibilità, al momento della presentazione dell’offerta, di un numero di mezzi nautici pari ad almeno all’80 per cento dei posti barca disponibili nei lotti.

Ammendola

«Sono contento che si dia sistemazione ai noleggiatori che avevano bisogno di spazio. Ben venga la concorrenza» dice serafico il direttore Turismar, Franco Ammendola. Parteciperà al bando? «Non lo so ancora, sto valutando».

RIPRODUZIONE RISERVATA