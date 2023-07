Nautica, assunzioni al varo 

Le prime assunzioni risalgono a pochi giorni fa. Ingegneri, tecnici e qualche operaio. Ma è soltanto l’anteprima di un piano che Ferretti e Sanlorenzo elaborano in vista dell’inaugurazione dell’attività produttiva.

A Baccasara costruiranno lussuosi gioielli del mare. In zona industriale i due colossi internazionali della nautica hanno investito milioni di euro, ma procedere con le assunzioni non si annuncia facile. Almeno sul territorio. Da queste parti i due gruppi industriali potranno ingaggiare poco. Al momento non si trovano professionisti del settore.

Formazione centrale

L’unico salvagente per garantire una ricaduta economica sul territorio è la formazione. Ma prima occorre intrecciare il binomio domanda-offerta. «Ho già avviato interlocuzioni con l’assessorato del Lavoro che si è mostrato disponibile a individuare le migliori soluzioni», dichiara Rocco Meloni, 71 anni, vicepresidente del Consorzio industriale. «La strada è tracciata, perché parliamo di una soluzione collaudata, ovvero le imprese del settore ci dicano, giusto a titolo esemplificativo, di quanti resinatori, motoristi o falegnami hanno bisogno e sulla base dei numeri si promuove il corso di formazione». Riccardo Cima (56 anni), amministratore unico della società Polo Nautico Viareggio che ha tra i suoi partner (anche) Sanlorenzo, conferma i numeri sulle assunzioni circolati sugli ultimi tavoli istituzionali: «Tra le 150 e le 180 unità. C’è interesse anche ad attivare delle partnership sul territorio, ma è chiaro che se non trovassimo i profili ricercati dovremmo pensare a corsi di formazione».

Prima di rendere pubbliche le proprie intenzioni, Ferretti attende la conclusione di una partita giudiziaria, non direttamente collegata alla società bensì a un’impresa ex alleata, e dopodiché lo scenario sarà un libro aperto per la collettività.

Il sindacato

Le organizzazioni sindacali hanno già tenuto incontri con le delegazioni di Sanlorenzo e Ferretti. «Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno incontrando le aziende nel reperire operai e tecnici specializzati. Nei prossimi anni il comparto - dice Michele Muggianu, leader di Cisl Ogliastra - rappresenterà un pezzo fondamentale dell’economia del nostro territorio. Per questo siamo in campo con la nostra agenzia formativa, stiamo lavorando per proporre accordi quadro per la costituzione di academy aziendali ai principali player del settore. Intendiamo svolgere un ruolo di primo piano per favorire l’occupazione di qualità e la formazione delle maestranze».

I numeri

Baccasara è l’eden dell’economia ogliastrina. Sulla zona industriale di Tortolì si regge gran parte del benessere del territorio. Con i suoi 400 addetti, la nautica industriale si candida ad affermarsi come settore leader dell’area.

Tra le mansioni prevalenti quelle di resinatori, carrozzieri e montatori. Il livello di inquadramento medio prevalente è il terzo, con retribuzione lorda base di 1.684,87 euro per 26 giorni di lavoro.

