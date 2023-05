Nautic Event, oltre il mare 

Dei 20mila posti barca attrezzati che si trovano lungo il perimetro della Sardegna, il dieci per cento lo garantisce, da solo, il porto di Alghero. Uno degli scali turistici più estesi, al centro del Mediterraneo, incastonato tra le mura del quartiere antico. La banchina Dogana, il salotto buono della città, ospiterà l’edizione numero zero di “Nautic Event Sardegna 2023”, non una fiera, ma una grande vetrina dei servizi offerti al turismo nautico, dal Nord al Sud dell’isola. Porti, marine e approdi saranno i protagonisti di una azione di marketing territoriale voluta da Assonautica Nord Sardegna che si svolgerà dal 9 all’11 giugno per promuovere «un’offerta turistica integrata regionale, per scoprire il fascino di un intero territorio, in un percorso lungo il quale poter apprezzare cultura, tradizioni, ambiente, cibo», ha spiegato Giovanni Conoci, presidente di Assonautica, durante la conferenza stampa di ieri nella sede della Camera di Commercio di Sassari.

Il programma

Dibattiti sul turismo diportistico, eventi sportivi di diving, regate, kayak e sup, accompagnati da numerosi appuntamenti escursionistici di trekking e biking. «Poi aperitivi, momenti di degustazione, musica, – ha elencato l’assessore al Turismo Alessandro Cocco – proiezioni di film e presentazioni di libri». Alghero, come altre realtà costiere, ha già una sperimentato il potere rappresentato dal segmento del turismo nautico, accogliendo ogni estate centinaia di equipaggi di diverse nazionalità, con i loro gioielli in legno o vetroresina. Ci sono vacanzieri che alloggiano nelle imbarcazioni trasformate in hotel galleggianti. Turisti che non desiderano solo un approdo. «Non offriamo semplicemente un ormeggio, – ha sottolineato Giancarlo Piras, presidente del Consorzio Porto di Alghero – invitiamo i turisti alla scoperta delle bellezze archeologiche e naturalistiche circostanti, con l’aiuto di guide esperte che propongono itinerari fuori dai circuiti turistici più noti».

Format itinerante

Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari, ha precisato che il “Nautic Event Sardegna 2023” può contare sul sostegno dell’ente camerale con il programma Salude&Trigu, per un obiettivo di estremo interesse: sostenere il percorso di costruzione della destinazione Sardegna per il turismo nautico. Sarà un format itinerante. Le porte di accesso all’Isola, per chi arriva dal mare, dovranno in sostanza lavorare in sinergia con tutti i soggetti che operano nell'intero territorio regionale e che concorrono alla creazione di numerosi prodotti turistici, fruibili in differenti aree. I diportisti verranno informati delle variegate offerte che l’isola può offrire, anche lontano dal mare. «Alghero è reduce da un 2022 straordinario in termini di presenze, – ha concluso il sindaco Mario Conoci – lo sforzo sarà ora quello di collegare le coste con l’interno e le marine saranno promoter del racconto del territorio».