Naufragio, s’indaga su un errore umano 

Termini Imerese. Nuovo interrogatorio del comandante del veliero di lusso Bayesian, il neozelandese James Cutfield, come persona informata sui fatti, da parte della Procura di Termini Imerese. Indaga sul naufragio a Porticello, con 7 vittime su 22 persone a bordo.

Il pm ha voluto chiarire con il capitano le testimonianze degli ospiti e dell’equipaggio, anche dopo aver acquisito le immagini del robot subacqueo inviato sul fondale. Tra le domande poste a Cutfield, anche quella relativa ai portelloni laterali (chiusi o aperti?) e la posizione della deriva.

Le autopsie sulle vittime dovrebbero cominciare in settimana, dopo la notifica degli avvisi di garanzia per naufragio e omicidio colposi. Tra gli indagati ci sono quasi certamente i responsabili della navigazione, il comandante, forse il suo vice e l'uomo che era in plancia quando si è scatenato il temporale. La questione dei portelloni e della deriva è fondamentale per l'inchiesta.

RIPRODUZIONE RISERVATA