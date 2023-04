Naufragio, ritrovato un salvagente 

Un giubbino di salvataggio è stato rinvenuto nel tratto di mare tra l’isola Piana e l’Asinara, a Stintino. Nessuna prova che si tratti dello stesso indossato da Davide Calvia, il sub 38enne di Sassari disperso da mercoledì scorso nel Golfo dell’Asinara. La segnalazione giunta ieri pomeriggio alla Capitaneria di Porto Torres ha costretto la Guardia costiera ad inviare una motovedetta con sommozzatori ed elicottero dei vigili del fuoco per perlustrare la zona a nord di Stintino. Il giubbino di salvataggio potrebbe essere stato perso da qualsiasi imbarcazione ma non si esclude neppure che possa appartenere allo stesso disperso, di cui non si hanno più notizie da una settimana. Il cugino, il 35enne Giovannino Pinna, sopravvissuto al naufragio, si trova ricoverato da giovedì sera nel reparto di degenza ordinaria ormai fuori pericolo.

Nel frattempo le ricerche del disperso sono state allentate, si procede soltanto con i pattugliamenti ordinari. La Procura di Sassari su richiesta del pm Lara Senatore ha aperto un’inchiesta per ricostruire la vicenda che manca di alcuni tasselli fondamentali, per capire le cause dell’affondamento della barca che ancora non si trova. Le indagini sono state affidate alla Capitaneria di Porto Torres in collaborazione con i carabinieri della compagnia locale. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere presenti sulla banchina dei diportisti, dove da mercoledì scorso, giorno del naufragio, è scomparso un semicabinato di sei metri di cui è stata denunciata la scomparsa. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA