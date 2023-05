Naufragio nel Lago Maggiore, già in Israele la salma dello 007 

Varese. Un caro amico, un professionista che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dello Stato di Israele per decenni, anche dopo il suo pensionamento. Così l’intelligence israeliana descrive Erez Shimoni, 53 anni, agente in congedo morto insieme a due 007 italiani e alla moglie dello skipper nel naufragio di una barca turistica sul Lago Maggiore, a Lisanza, sulla quale si trovava in compagnia di altri dodici agenti del Mossad e otto dell’Aise. L’intelligence ha annunciato il rientro della sua salma ieri mattina in Israele, a una manciata di ore dal funerale, vietato alla stampa. Intanto ieri, dopo tre giorni di lavoro, è stato riportato in superficie il relitto, che ancora non si è riusciti a riportare a riva.

RIPRODUZIONE RISERVATA