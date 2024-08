Naufragio, indagati  marinaio e ufficiale 

Palermo. Il registro degli indagati ha ora tre nomi. Dopo il comandante James Cutfield, che non ha risposto ai pm, la Procura di Termini Imerese indaga per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo altri due componenti dell'equipaggio del veliero Bayesian, colato a picco lunedì durante una tempesta: l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio inglese Matthew Griffiths, che la notte della bufera era di guardia in plancia.

Il capitano non avrebbe adottato le misure necessarie a mettere in sicurezza l'imbarcazione e non avrebbe prestato adeguato soccorso ai passeggeri, Eaton non avrebbe attivato i sistemi di chiusura dei portelloni, facendo entrare acqua nella sala macchine, provocando un blackout facendo affondare il veliero. Il marinaio in plancia non avrebbe avvertito in tempo della tempesta in arrivo i passeggeri del Bayesian. Ne sono morti sette, tra cui il magnate inglese Mike Linch.

