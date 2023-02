Naufragio in Libia, nuova strage di migranti 

Ancora un naufragio al largo delle coste della Libia, ancora vittime nel Mediterraneo. Un barcone con a bordo circa 80 persone è naufragato nelle acque libiche poco dopo essere partito, ieri, da Qasr Al-Akhyar, una località a circa 75 chilometri dalla capitale, Tripoli. L'obiettivo, come sempre, era l'Europa. Finora, stando a quanto riportato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono stati recuperati 11 corpi dalla Mezzaluna Rossa libica e dalla polizia locale, di cui dieci uomini e una donna. Ma il tragico bilancio è destinato a salire. L'agenzia, che fa parte delle Nazioni Unite, ha anche affermato che i "sette sopravvissuti sono tornati sulle coste libiche e sono attualmente in ospedale, in condizioni estremamente complicate. In totale, quindi, sono ancora 62 i dispersi: sono “presumibilmente morti”, secondo l’Oim. Da parte delle autorità libiche non è stato rilasciato nessun commento su questo naufragio. Il Mediterraneo centrale rimane la rotta marittima migratoria più mortale del mondo. «Dall'inizio dell'anno sono morte oltre 130 persone, una media di oltre 3 al giorno», spiega all'Ansa Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim. «È evidente come continui a mancare un sistema di pattugliamento efficiente nel Mediterraneo».

