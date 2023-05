Naufragio, il silenzio del superstite 

Il viso serio e lo sguardo rivolto verso il basso, zoppicante, con la mano sinistra e l’avambraccio si sosteneva su una stampella e adagio, uno scalino per volta, alle 11.25 è salito sulle scale fino a varcare la soglia della caserma dei carabinieri di Porto Torres. Giovannino Pinna, davanti al pubblico ministero Lara Senatore ha fatto scena muta. Alla presenza dei carabinieri della compagnia locale e del comando provinciale di Sassari, oltre ai militari della Capitaneria di porto, il sub sassarese di 35 anni ha deciso di avvalersi del diritto di non rispondere alle domande degli inquirenti su quello che realmente è accaduto il 12 aprile scorso, il giorno del naufragio nelle acque del Golfo dell’Asinara, quando per cause ancora da chiarire il cugino 38enne, Davide Calvia, ha perso la vita.

Le accuse

Un’ora circa di colloquio per formulare le accuse, tre capi di imputazione contestati all’indagato: omicidio colposo, naufragio colposo e furto di imbarcazione in concorso. «Il mio assistito non ha rilasciato alcuna dichiarazione spontanea, attendiamo che si chiudano le indagini, ulteriori sviluppi e possibili scenari della vicenda», spiega l’avvocato difensore, Luca Barrocu. «Pinna è ancora molto provato emotivamente e fisicamente per quello che è accaduto», riprende il legale «non è avvezzo a frequentare aule di tribunali e caserme di carabinieri, è una persona che ha avuto una disavventura». Gli inquirenti hanno la certezza che la barca utilizzata da due naufraghi sassaresi sia la stessa sparita il pomeriggio del 12 aprile. Lo conferma la muta che indossava Davide Calvia, quando il 22 aprile è stato rinvenuto cadavere poco distante dalla costa di Castelsardo. La parte superiore di una muta extralarge, equivalente a quella che custodiva Davide Sini nella sua imbarcazione, il proprietario del semicabinato rubato dal molo turritano. Giovannino Pinna, invece, aveva infilato una muta leggera da tre millimetri, con la quale avrebbe resistito circa 27 ore prima di finire sulla battigia di Marritza in condizioni critiche.

I dubbi

E’ uno degli interrogativi su cui si concentrano le indagini degli investigatori. Ancora da accertare il punto in cui è stato lanciato l’Sos: da Stintino, come comunicato da Pinna alla Calpitaneria, o da Marritza, come risulta dalla cella attivata dal cellulare. «Se Giovannino non parla si accollerà le colpe», così Nadia Calvia, sorella di Davide, commenta il silenzio del cugino. «Comunque non mi fermerò», aggiunge «vado avanti affinchè venga fatta giustizia e verità».