Naufragio, il dolore di Mattarella 

Lo sguardo dritto avanti a sé, le mani in raccoglimento. Da solo, in silenzio. La foto diffusa dal Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti alle bare dei migranti allineate sul parquet del palazzetto dello sport di Crotone, è l'immagine simbolo di una giornata vissuta dal capo dello Stato all'insegna del cordoglio e della commozione. Una giornata che, sul fronte investigativo, ha visto Guardia di finanza e Guardia costiera sotto la lente d’ingrandimento della Procura, che indaga sulla morte di 68 migranti mentre tentavano di sbarcare in Calabria.

Il capo dello Stato

La commozione intensa di Mattarella ha raggiunto il picco nell'incontro con alcuni dei familiari delle vittime, in larghissima parte afghane: il presidente ha ascoltato con attenzione e rivolto loro parole di conforto e vicinanza. E proprio ai profughi superstiti e ai loro familiari Mattarella ha assicurato «pieno sostegno», sostenendo che «si occuperà della condizione degli afghani, che sono richiedenti asilo». Una situazione, la loro, «prioritaria». Dalla folla che era all'esterno del palazzetto è invece arrivata una richiesta di «giustizia e verità».

La commozione

Il capo dello Stato, teso e toccato dalla tragedia in una Calabria ionica non esente da disagi e difficoltà economiche (Crotone è la sua provincia sono in coda alle principali classifiche del benessere), ha iniziato la visita privata con un passaggio nell'ospedale San Giovanni di Dio, dove sono ricoverati quindici superstiti, alcuni dei quali bambini tra i due e i 15 anni, due risultati positivi al Covid. Al suo arrivo all'ingresso, il presidente della Repubblica ha trovato a riceverlo - con il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale Simona Carbone e il direttore sanitario Lucio Cosentino - anche una piccola folla di operatori sanitari, pazienti e cittadini. Mattarella si è intrattenuto con medici e personale, che ha ringraziato per il lavoro svolto in emergenza. Poi l’incontro al Palamilone con i familiari delle vittime, che hanno chiesto aiuto per il recupero dei dispersi e l'assistenza ai superstiti soprattutto per il rimpatrio o il trasferimento delle salme. I partecipanti, tra cui alcuni sopravvissuti, si sono rivolti al capo dello Stato per chiedere che una tragedia del genere non si ripeta mai più. Per loro, hanno detto, «partire è una necessità, un bisogno e non una scelta. Le persone che scappano, lo fanno perché sono obbligate e cercano di salvarsi la vita».

L’inchiesta giudiziaria

Intanto si è stabilito che relazioni di servizio, brogliacci e tutte le comunicazioni tra Guardia di finanza e Guardia costiera, compresa l'ultima una decina di minuti prima dello schianto, saranno analizzate dalla Procura di Crotone. Dopo quello sul naufragio, i magistrati aprono un altro fascicolo per far luce su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica al largo, prima che un barcone finisse su una secca a cento metri dalla spiaggia di Cutro, provocando la morte dei 68 migranti e un numero imprecisato di dispersi. Il fascicolo è al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti, ma i magistrati hanno delegato i carabinieri ad acquisire gli atti per verificare se vi siano state falle penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi prima del naufragio. Una decisione in parte attesa, visto che sin dal giorno successivo alla tragedia il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia, aveva affermato che sarebbe stato analizzato anche tutto quanto ha riguardato le forze a vario titolo intervenute nella vicenda. Nell'inchiesta, quindi, finiranno tutte le segnalazioni di quella notte, a cominciare da quella dell'aereo Frontex che alle 22.26 di sabato 25 febbraio avvista un natante a 40 miglia dalla costa che «risulta navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta» e segnalando che vi potessero essere «possibili altre persone sotto coperta».

