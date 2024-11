Naufragio di uno yacht: 17 morti 

Il Cairo. Uno yacht per gite turistiche di lusso è naufragato nel Mar Rosso egiziano, coinvolgendo 45 persone, di cui 17 in serata risultavano ancora disperse. Tra naufraghi e dispersi non ci sarebbe alcun italiano. Secondo fonti ufficiali, l’incidente è avvenuto poco prima delle 5.30 del mattino a sud di Marsa Alam. L’imbarcazione “Sea Story”, partita domenica per una gita di sei giorni dalla nota località balneare sulla costa continentale egiziana, aveva a bordo 31 turisti di diverse nazionalità e un equipaggio composto da 14 persone: ne sono state salvate 28, ma il resto risulta disperso.

Il governatorato del Mar Rosso non ha precisato quanti siano i turisti e quanti i marinai dispersi. Ieri pomeriggio, fonti della Farnesina hanno riferito che nessun italiano risultava coinvolto. I turisti sono tedeschi, spagnoli, belgi, cinesi (due salvati), americani, slovacchi, svizzeri, britannici, polacchi (probabilmente uno), egiziani, norvegesi, irlandesi e un finlandese (disperso). Un sito egiziano ha pubblicato la foto della Sea Story semi-affondata su un fianco. Secondo un responsabile di un centro immersioni della zona, un membro dell’equipaggio sopravvissuto ha dichiarato che l’imbarcazione è stata «colpita nel cuore della notte da un’onda che ha rovesciato la nave su un lato».

