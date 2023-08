Naufragio di Capo Figari: recuperati altri reperti 

Continua l’attività d’indagine nel tratto del naufragio del peschereccio Ale Max II, avvenuto la notte del 10 agosto a largo di Capo Figari. Il mare ha restituito altre parti dell’imbarcazione finita contro il traghetto Moby Sharden, sono stati recuperati frammenti dello scafo, alcuni giubbotti di salvataggio e altro materiale che faceva parte della dotazione di bordo del peschereccio di Golfo Aranci. Gli oggetti sono stati repertati e saranno oggetto, insieme a tutto il materiale sequestrato, di una maxi perizia disposta dal pubblico ministero. Gli investigatori ritengono, si tratta di una ipotesi, che il corpo di Mandie Diome, il marinaio disperso, possa essere all’interno della parte del peschereccio che è stata individuata e che si trova su un fondale di quasi cento metri. La Direzione marittima di Olbia sta coordinando la indagini che vedono che puntano a ricostruire le manovre del peschereccio Ale Max II e del Sharden, prima dell’impatto. Dagli atti depositati in Procura emerge che uno dei testi chiave della vicenda è una donna, una passeggera del Sharden. La testimone oculare dell’incidente ha confermato, per la secondo volta, di avere visto il peschereccio, in navigazione, avvicinarsi a velocità sostenuta verso la motonave, sino all’impatto. La donna ha anche confermato di avere dato subito dato l’allarme che non sarebbe stato ascoltato, almeno nell’immediatezza dell’incidente. Il difensore del comandante del peschereccio, l’avvocato Michele Pilia, ha sollecitato verifiche accurate sulla prua del traghetto.

