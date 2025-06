Naufragio dell’Italia in Norvegia 

Norvegia 3

Italia 0

Norvegia (4-4-2) : Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem 26' st Stigård), Wolfe (30' st Peder- sen); Odegaard, Berge, Thorsby (1' st Berg), Nusa (30' st Bobb); Haaland, Sorloth (38' st Lar- sen). In panchina Dyngeland; Selvik; Gundersen; Aasgaard; Donnum; Schjelderup; Johnsen. Ct Solbakken

Italia (3-5-2) : Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (26' st Orsolini), Barella, Rovella (1' st Frattesi), Tonali, Udogie (38' st Dimarco); Raspadori (38' st Ricci), Retegui (26' st Lucca). In panchina Meret; Carnesecchi; Gatti; Casadei; Rugani; Ranieri, Cambiaso. Ct Spalletti

Arbitro : Sánchez (Spa)

Reti : nel pt 14' Sorloth, 34' Nusa, 42' Haaland

Oslo. Diluvia a Oslo sull'Italia di Spalletti naufragata alla prima uscita nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 che ora, dopo questa serata disastrosa, sembrano già quasi una chimera. Contro una Norvegia veloce e forte fisicamente, gli azzurri, contestati anche dagli oltre 800 tifosi italiani sugli spalti, escono dalla partita già con il 3-0 del primo tempo. Nella ripresa la reazione sperata non arriva e la partita si traduce in un'umiliazione che mette già in pericolo le possibilità degli azzurri di partecipare alla kermesse iridata in Stati Uniti-Messico con il rischio di mancare l'appuntamento per la terza volta di fila. Nel gruppo I, la Norvegia, è già a +9 punti sull'Italia ancora a 0, avendo battuto a suon di gol anche Moldavia e Israele.

Primo tempo shock

Per il primo impegno per tornare ai Mondiali il prossimo anno, il ct Luciano Spalletti sceglie Raspadori in coppia con Retegui, Tonali sulla linea di centrocampo con Barella e Rovella. Gioca Coppola dal 1'. Norvegia con la coppia Sorloth-Haaland in attacco. Avvio promettente degli azzurri che sotto la pioggia che cade senza tregua sull'Ullevaal Stadion di Oslo si rendono subito pericolosi dalle parti di Nyland prima con Retegui e poi con Raspadori. Quando gli azzurri sembrano controllare il gioco la Norvegia passa al primo affondo. Un lancio sbagliato di Bastoni innesca la transizione della squadra di Solbakken, la verticalizzazione di Nusa per l'attaccante dell'Atletico Madrid Sorloth che solo davanti a Donnarumma, lo batte di sinistro. Gli azzurri reagiscono pressando i norvegesi e andando vicini al pareggio con una buon conclusione di Raspadori. In contropiede, gli scandinavo sfiorano il raddoppio con Sorloth ma lo trovano poco dopo grazie a Nusa: con una grande azione il giovane attaccante dell'RB Lipsia, servito da una spizzata di Thorsby, controlla il pallone di tacco, va via di forza a due azzurri e lascia partire un destro che fulmina Donnarumma. L'Italia è frastornata, perde palla e crolla, subendo il 3-0 da un Haaland fino a qual momento quasi assente su perfetta verticalizzazione di capitan Odegaard.

La ripresa

Ad inizio ripresa Spalletti prova la carta Frattesi al posto di Rovella. La reazione sperata, come successo contro la Germania nei quarti di Nations League, però non c'è tranne alcuni tentativi sporadici di Udogie, Frattesi e Lucca, entrato assieme a Orsolini, Dimarco e Ricci. La Norvegia controlla senza problemi sfiorando anche il poker e chiudendo la serata in festa. Per l'Italia di Spalletti ora servirà non sbagliare nulla nel girone, già a partire da lunedì prossimo contro la Moldavia a Reggio Emilia, e segnare tanti gol per fare un'impresa ribaltando la situazione nella partita di ritorno.

