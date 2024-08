Naufragio del Bayesian, le vittime salgono a sei 

PALERMO. Erano nelle cabine, nascosti dietro materassi e suppellettili di ogni tipo, i corpi dei dispersi del Bayesian, il veliero che si è inabissato a mezzo miglio da Porticello lunedì poco prima dell'alba mentre nella zona imperversava una tromba d'aria. I sommozzatori sono riusciti a recuperare fino ad ora quattro cadaveri e a individuarne un quinto all'interno dell'imbarcazione che si trova a 50 metri di profondità.

Bilancio della tragedia

Il bilancio ufficiale della tragedia è dunque di sei vittime (il corpo del cuoco dell'imbarcazione era stato recuperato lunedì scorso ndr), un disperso e 15 sopravvissuti. I quattro corpi recuperati oggi sono quelli di Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada. All'appello mancherebbero dunque l'imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna.

Il relitto nel fondale

Il veliero britannico è adagiato sulla fiancata di dritta, in base a una prima ispezione esterna, lo scafo non presenterebbe falle e l'albero maestro in alluminio, alto 75 metri, sarebbe integro. Ad attirare l'attenzione dei sub è stata anche la grande deriva mobile dell'imbarcazione, parzialmente sollevata perché il veliero si trovava in rada. Il pescaggio in assetto di navigazione del cosiddetto corpo morto, che nel caso del Bayesian è di circa dieci metri, mira infatti ad assicurare stabilità all'imbarcazione. Il sollevamento della deriva potrebbe quindi avere in qualche modo favorito il repentino affondamento dello yacht, avvenuto secondo le riprese di alcune telecamere del litorale, nel giro di un minuto. Un’altra ipotesi avanzata dal tabloid inglese Daily Mail è quella dei "portelloni lasciati aperti", indicati come una possibile via d'accesso per una grande massa d'acqua in grado di riempire completamente lo scafo e di farlo affondare in pochi secondi.

Comandante dal pm

Nel frattempo i magistrati hanno interrogato James Catfield, 51 anni, il comandante del Bayesien, per ricostruire le fasi drammatiche dell'inabissamento e per acquisire dettagli tecnici utili alle indagini. E ieri sono stati ascoltati anche gli altri sopravvissuti, che si trovano all'interno del resort Domina-Zagarella, a Santa Flavia.

