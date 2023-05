Naufragio Cdry Blue: quattro richieste di patteggiamento 

Hanno chiesto di patteggiare il comandante Antonio Dibello, e i due ufficiali di coperta Michele Rosetti e Mirko Zenone e la R&S Maritime, società armatrice della Cdry Blu, la nave che il 21 dicembre del 2019 finì sugli scogli della costa sud occidentale dell’isola di Sant’Antioco. Gli avvocati della Navi Service s.r.l. invece hanno chiesto il non luogo a procedere per la società loro assistita che in quel momento aveva la gestione del cargo, finalizzato al trasporto.

Il giudice ha deciso di aggiornare l’udienza al prossimo 13 dicembre. Oltre al naufragio, l’episodio fece registrare lo sversamento in acqua di 63 tonnellate di idrocarburi. Un danno all’immagine turistica dell’isola con ricadute negative anche dal punto di vista economico per il quale il Comune di Sant’Antioco, rappresentato dall’avvocato Giovanni Aste, si è costituito parte civile. Gli imputati sono tutti accusati di naufragio colposo e disastro ambientale colposo e deterioramento dell’ecosistema.