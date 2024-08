Naufragio Bayesian: il comandante non parla 

La sua ricostruzione di quei terrificanti minuti in mare mentre il veliero affondava trascinando sette corpi a 50 metri di profondità, il comandante del Bayesian, James Cutfield, l’aveva fornita agli inquirenti quando è stato interrogato come persona informata dei fatti; da indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, invece, non ha risposto alle domande del pm di Termini Imerese, Raffaele Cammarano. I suoi legali, Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia, spiegano che «si è avvalso della facoltà di non rispondere per due ragioni: perché «è molto provato» e «perché noi siamo stati nominati lunedì, e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati che al momento non possediamo». Inoltre, «al momento non sappiamo se ci sono altri indagati», dice Rizzuti.

