Naufragio Alemax, indagini in porto  

Indagini in dirittura di arrivo per il naufragio del peschereccio Alemax II (10 agosto 2023) avvenuto a largo di Capo Figari. L’incidente è costato la vita al marinaio senegalese Mandi Diomé e ha causato la completa distruzine dell’Alemax. Si aggrava la posizione dei membri dell’equipaggio del traghetto Moby Sharden indagati dalla Procura di Tempio. Gli investigatori della Guardia Costiera, va precisato subito, stanno valutando un concorso di colpa e hanno individuato delle condotte tutte da verificare anche in capo a Mario Langiu, comandante del peschereccio di Golfo Aranci colato a picco. Ad esempio sono i corso accertamenti sui dispositivi di bordo dell’Alemax II. Ma il dato rilevante, stando a quanto trapela dagli uffici giudiziari, è la modalità della navigazione del traghetto della Moby che travolse l’Alemax, i presunti errori degli indagati sono il fatto saliente del naufragio. In pratica, le indagini stanno confermando la prima ipotesi della Procura di Tempio. Stando alla ricostruzione della Direzione marittima di Olbia il traghetto Sharden avrebbe colpito il peschereccio di Mario Langiu a poppa, facendolo colare a picco. Posizione molto delicata, e ancora in fase di valutazione, è quella di un operatore dell’equipaggio Moby, indicato come “timoniere vedetta” dello Sharden al momento della collisione. Le indagini coordinate dal procuratore Gregorio Capasso (naufragio e omicidio colposo) ipotizzano infatti la mancata individuazione dei fanali di navigazione dell’Alemax II e dello stesso peschereccio sul radar. La famiglia di Mandi Diomé (il cui corpo è stato individuato dal personale di una nave della Marina Militare) si sta attivando per tutte le iniziative legali del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA