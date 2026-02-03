Naufraga l’ultima surroga, Monica Lobina si dimette 

L’ultima surroga naufraga al pari delle altre. Monica Lobina si è dimessa dal Consiglio comunale dove sarebbe dovuta subentrare a Efisio Balloi, che a sua volta aveva rilevato (per un giorno) Mirko Balloi, primo dei non eletti chiamato a sostituire Donato Marongiu, avvocato dimissionario che ha dato inizio a un domino di defezioni.

Lobina era l’ultima dei non eletti alla quale spettava il seggio, ma la sua rinuncia ha azzoppato la maggioranza di Davide Burchi che dunque resta con un consigliere in meno rispetto all’organico ordinario (undici anziché dodici, più il sindaco). Sebbene la maggioranza abbia ancora un ampio margine rispetto all’opposizione, come confermano i numeri, le quattro defezioni nel giro di un mese sono un campanello d’allarme per il gruppo a conduzione Pd, ma che al suo interno imbarca anche esponenti di altri partiti.

Intanto, il Consiglio di ieri mattina si è chiuso con un confronto dai toni aspri tra il consigliere di minoranza, Marco Melis (indipendente), e l’assessore all’Urbanistica, Gianni Perotti (Sinistra futura). L’ex sindaco di Arzana, in un’arringa che si è trascinata per diversi minuti, ha attaccato l’avversario politico, reo secondo Melis di averlo criticato sul personale per un post social sulla bontà delle deleghe provinciali (nei giorni scorsi Perotti aveva ricevuto quella alla Sanità). I due alla fine della seduta si sono stretti la mano. (ro. se.)

