Le World Series di vela, regate preliminari della Coppa America, si terranno in Spagna e - a sorpresa - a Gedda, in Arabia Saudita. La società che organizza la manifestazione, la spagnola Ace, stava trattando con gli arabi mentre teneva in ballo anche le piazze di Cagliari e Brindisi. Candidatura, quella pugliese, franata in pochi giorni. A Gedda il circo della vela si sposterà all’inizio di dicembre.

