Naturista in attesa di ordinanza in spiaggia con la delibera Pul 

Tra il necessario per passare ore di spensieratezza in spiaggia, Mauro Filia, 33 anni, di Bari Sardo, porta nello zainetto anche una delibera comunale del piano di utilizzo del litorale che individua un tratto di spiaggia naturista a Sa Marina e un articolo de L’Unione Sarda del 27 agosto in cui si parla dei litorali autorizzati per i naturisti. Una forma di autotutela dopo aver subito, a luglio, l’attacco verbale da parte di un contestatore. L’idea di un tratto di spiaggia dedicata ai nudisti ad alcuni cittdini non piace. «Sono costretto a scendere in spiaggia con questa documentazione che ho stampato in casa – spiega il ragazzo – in modo tale che se qualcuno dovesse chiamare le forze dell’ordine io possa esibirla». Chi contesta adduce la motivazione che la spiaggia sia frequentata da famiglie e bambini e che lì vicino ci siano delle abitazioni. «Le case, risalendo in direzione della Torre di Barì, distano circa 400 metri dal tratto – prosegue Filia – storicamente frequentato dai naturisti». La speranza del giovane è che possa fruire in tutta tranquillità della porzione dell’arenile di Sa Marina senza dover portare con sé delibere e articoli di giornale. «Abbiamo una spiaggia naturista, la cui individuazione e perimetrazione è stata è stata approvata in fase di approvazione del Pul – dice la vicesindaca Fabiana Carta – ma che in assenza di un’ordinanza e della cartellonistica non è efficace».

RIPRODUZIONE RISERVATA