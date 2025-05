«Natura e identità, il tesoro dell’Isola» 

È il tesoro della Sardegna, il patrimonio di natura e paesaggio, identità e cultura, gusto e tradizioni, che si sta dimostrando la carta vincente delle zone interne (e non solo). Un potenziale ancora sottovalutato e che tuttavia conta già buone ricadute sul territorio, muovendo interessanti flussi turistici anche in bassa stagione. È l’Isola destinazione dei viaggiatori perlopiù stranieri (precisamente del Nord Europa) che scelgono una vacanza alla scoperta del territorio, il segmento crescente del turismo sportivo, di quello culturale, del gusto. Un turismo di nicchia, si dirà, ma è quello che muove i viaggiatori più motivati e con un forte potenziale di spesa.

L’esperienza

«È quello che si chiama turismo attivo, la vacanza cercata da chi vuole essere protagonista di un’esperienza», spiega Giuseppe Melis, docente di marketing del turismo all’Università di Cagliari. È la vacanza di chi arriva in Ogliastra per fare arrampicata e mountain bike, di chi è incuriosito dalle vie del vino (itinerari lungo le vigne e le cantine, in crescita anche in Sardegna); di chi ama il trekking e sceglie le escursioni sul Gennargentu; di chi sceglie uno dei tanti cammini religiosi, tra i quali per la verità solo qualcuno è attrezzato per l’accoglienza. Tutte attività che moltiplicano, se così si può dire, l’esperienza del turista, perché visitare un territorio significa anche apprezzarne l’enogastronomia, le tradizioni, i musei, i siti archeologici. «Alla base c’è sempre la ricerca di un’esperienza immersiva, connessa a un’attività, sportiva o meno, che procura benessere. E la Sardegna», sottolinea il professor Melis, «da questo punto di vista, quanto a paesaggio, boschi, sentieri, attività all’aria aperta, offre tantissimo. Penso, giusto per fare qualche esempio, al Selvaggio Blu (trekking e arrampicata sul Supramonte di Baunei, ndr ) e alla Via ferrata della Regina a Monteleone Roccadoria (trekking e passaggi ferrati)».

Un tratto speciale

Tanti gli esempi, sottolinea Melis. «Ma tanto resta ancora da fare perché è fondamentale trasformare un territorio come il nostro in una destinazione per i gruppi di persone che praticano attività sportive e che cercano esperienze di benessere. Un target di viaggiatori che hanno delle motivazioni e che possono scoprire una terra anche per altri aspetti», conferma. «Perché si arriva in Sardegna per fare sport, ma se ne conosce il paesaggio, e poi i vini e i piatti tipici, la storia e la cultura». Una destinazione, «che deve avere un’identità», un tratto speciale che, nelle aspettative del turista, solo questa terra può offrire.

Un’offerta da adeguare

Certo, occorre curare la comunicazione, «ma devi avere un’offerta adeguata. Vuoi che vengano i ciclisti? Devi fare in modo che in paese ci siano i posti letto, l’officina che dia assistenza, un ricovero per le bici, trattorie. Si deve lavorare per un’accoglienza che risponda a tutte le necessità dell’ospite che difficilmente cerca sistemazioni di lusso e a cui basta invece una sistemazione confortevole». Bisogna poi, «organizzare il tempo degli ospiti, nella parte della giornata in cui non è impegnato nelle attività sportive. E qui rientra l’offerta culturale, enogastronomica, quella dell’artigianato; insomma, tutte le esperienze che garantiscono al visitatore un’esperienza a tutto tondo nel territorio». Si parte dalla comunicazione, certamente (e la Regione sta puntando molto su questo), «ma manca un lavoro di programmazione, i clienti bisogna andare a cercarli». La Regione può dare una mano per presenziare alle fiere, «ma poi le contrattazioni le devono fare gli operatori, i consorzi turistici, le reti di imprese». Giuseppe Melis sottolinea un’ulteriore ricaduta positiva dei flussi di turismo attivo. «Il recupero di un patrimonio edilizio importante, di case disabitate. Un patrimonio che, soprattutto nei paesi dell’interno, può essere recuperato per l’accoglienza, come b&b o affittacamere».

Le case disabitate

È quel che sottolinea Laura Zazzara, presidente dell’associazione “B&B in Cagliari e Sardegna”: «Se a Cagliari e nell’area metropolitana, così come nei centri costieri, la ricettività dell’extralberghiero è garantita anche in bassa stagione in occasione di grossi eventi, sportivi e non solo, diverso è nella maggioranza dei paesi dell’interno, dove le strutture sono poche». Con tante case disabitate, sottolinea, «l’extralberghiero diventa una grandissima opportunità da incentivare perché il potenziale del turismo attivo è davvero enorme».

Voli e tour operator

Giusto puntare sulla comunicazione e sull’accoglienza, ma, avvisa Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, «prima bisogna incentivare i voli, perché è inutile dire al turista che qui facciamo trekking e arrampicate, che abbiamo eventi e siti archeologici, se poi non ci può raggiungere». Detto questo, «bene, come fa la Regione, a investire sulla comunicazione. Un’altra cosa che bisognerebbe fare, con urgenza, è investire sulle facilitazioni ai tour operator del Nord Europa. Insomma, gli si dice: se organizzate un charter in bassa stagione per la Sardegna, noi vi possiamo assicurare uno sconto sul soggiorno in albergo. Anziché incentivare le compagnie aeree, la Regione potrebbe in questo modo incentivare gli alberghi, facendo sì che i soldi restino nell’Isola».

