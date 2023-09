Natura e cibi genuini, la sfida vincente delle zone interne 

La prima cosa che balza all'occhio arrivando ad Austis da qualsiasi direzione è il verde abbagliante che circonda il paese. Un ambiente incontaminato che rinfranca immediatamente il visitatore dai disaggi di una viabilità complicata, non all'altezza del paesaggio. E i visitatori arrivano già da alcuni giorni nel piccolo centro barbaricino per la prima edizione del Festival sardo del turismo attivo, manifestazione promossa dal comune insieme alla Fondazione di Sardegna e all'agenzia di Marketing turistico Fare Digital Media. L''intento è quello di fare del paese un attrattore dei flussi del turismo esperienziale, la nuova frontiera del viaggio, proponendo un offerta che superi il periodo estivo portando vacanzieri tutto l'anno. Un progetto partito col piede giusto grazie all'impegno della comunità, che ha collaborato alacremente e che sta vedendo i primi risultati con le strutture ricettive piene. «Il progetto punta a un movimento turistico diverso da quello di massa – come spiegano gli amministratori Andrea Sotgiu e Annapaola Cossu – che vede il viaggiatore protagonista della propria vacanza, offrendo un viaggio di immersione nella vita della comunità, nella sua storia, cultura, cibo e ambiente».

L’ambiente

La natura è forse l'attrattore principale del paese con due gioielli unici: il percorso verso Sa Crabarissa, roccia granitica che si erge per quasi 50 metri a dominare il bosco, modellata da pioggia e vento fino a ricordare i lineamenti di una giovane fanciulla ispiratrice di tante leggende, e quello verso su Nou Orruendeche altra formazione rocciosa che domina su un panorama ancora più spettacolare soprattutto al tramonto, scenario da Re Leone. Mete gettonatissime dai turisti scortati dalla guida naturalistica Gabriele Sanna e raggiungibili anche sulle due ruote grazie alla piccola realtà locale Bikexperience di Francesco Rondoni e Tiziana Pisano. «La società nata nel 2019 –racconta Tiziana – è un investimento importante su cui crediamo molto. Gli anni del covid sono stati difficili ma ora c'è una piccola rinascita e un rinnovato interesse verso le zone interne. Qualcosa si sta muovendo, ben vengano queste manifestazioni». A caratterizzare l'abitato, in particolare nel centro storico, il granito e un numero sorprendente di murales tra cui alcuni risalenti agli anni Settanta. In via Toscana, per l'occasione, l'artista locale Danilo Carta, a lavoro su un ampia parete, sta portando a termine un’opera densa di significati: «Il paese deve essere un posto bello e curato per chi lo visita e per chi ci vive».

Dolci e sapori

In un suggestivo viottolo di Mesu e ‘idda il rione centrale del paese la signora Clelia davanti a un pubblico attento, spiega l'antica ricetta de su Pabassinu, mentre poco più avanti in una sala ricca di vestigia del passato la preparazione della tradizionale fregula ruba l'occhio e il palato ai visitatori. Tra le associazioni più impegnate nell'accoglienza “Sos Colonganos” custode dell'antica maschera del carnevale austese, rinata da un attenta ricerca sulle fonti storiche. «Ben vengano queste iniziative che aiutano il paese a crescere – dice il presidente del gruppo tra i più apprezzati nelle sfilate in tutta l'isola, Giuseppe Marroccu – sono una grande vetrina e un’opportunità unica di promozione».

