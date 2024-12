Nato prematuro Il lieto fine di Salvatore 

È un elogio alla sanità Nuorese, quello di Pietro Palimodde (46) di Oliena, che traccia un bilancio positivo delle cure prestate al figlio Salvatore, nato prematuro lo scorso 30 novembre, nella Pediatria dell'ospedale San Francesco.Per il piccolo, trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale, l’assistenza a più livelli da parte del team coordinato dal primario Antonio Cualbu, fino alle dimissioni delle scorse ore: «Spesso sentiamo parlare della sanità territoriale come una fonte di problematiche, dimenticandoci delle eccellenze che la contraddistinguono - dice Palimodde – Insieme a mia moglie Giulia ci teniamo a ringraziare la Pediatria del San Francesco, per l’assistenza prestata a nostro figlio. Iniziando dal parto avvenuto con successo, fino alle cure con cui i sanitari hanno assistito Salvatore nei 15 giorni in terapia intensiva, dove abbiamo apprezzato il lavoro di uomini e donne che con tanta umanità aiutano i bimbi».

Aggiunge Palimodde: «Dagli oss, passando per infermieri e medici, abbiamo trovato un'esempio di resistenza, dove si superano le difficoltà con un sorriso e il conforto a noi genitori. Nostro figlio è finalmente a casa, circondato dall'affetto di noi familiari». Per questo Palimodde, lancia un appello al potenziamento dei servizi. (g. i. o.)

