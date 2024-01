Nato, 90.000 militari nell’esercitazione anti-Russia 

Mosca. Il conflitto ucraino rischia di allargarsi, con conseguenze imprevedibili. Per la prima volta i servizi segreti militari di Kiev hanno detto di avere colpito la Russia con i droni a San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin, a quasi mille chilometri dal fronte, centrando un deposito di petrolio. Mentre la Nato ha lanciato l’esercitazione “Steadfast Defender 2024”, alla quale parteciperanno 90.000 militari e che sarà la «più massiccia da decenni a questa parte». Eppure Mosca ostenta sicurezza. Anzi, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov arriva a dire che la guerra ha avuto «un impatto positivo sulla vita interna della Russia» perché «ha purificato e portato maggiore coesione nella società».

A questo proposito il capo della diplomazia ha detto che «per unirsi intorno a qualcosa il nostro popolo ha bisogno di una grande guerra». Le persone «che non si sentivano coinvolte dalla storia e dalla cultura russa» se ne sono andate, altre sono rimaste ma «ci hanno ripensato». Ma la maggior parte dei cittadini ha appoggiato il Cremlino, ha assicurato Lavrov. Stando alle dichiarazioni e iniziative pubbliche, la Russia avrà ancora tempo a disposizione per rafforzare questa coesione, perché del conflitto non si vede la fine. E questo perché «l’Occidente non è interessato» ad avviare negoziati, accusa Lavrov, che afferma che nell’aprile del 2022 Paesi del blocco Nato hanno convinto gli ucraini a stracciare una bozza d’accordo siglata con i russi a Istanbul che poteva mettere fine alle ostilità dopo poco più di un mese. Gli stessi Paesi che dalla settimana prossima e fino a maggio daranno vita a esercitazioni del Patto Atlantico.

