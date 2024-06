Natisone, inchiesta sui soccorsi Cristian introvabile 

Udine. Ieri è stato il quarto giorno di ricerche per Cristian Casian Molnar, il 25enne ancora disperso nelle acque del Natisone, mentre sono stati ritrovati i corpi di Bianca Doros e Patrizia Cormos, 23 e 20 anni, travolte con lui dalla piena di venerdì. I soccorritori si sono messi al lavoro nonostante le difficoltà causate dal peggioramento meteorologiche che ha fatto di nuovo alzare e intorbidare le acque del torrente.

Intanto si apre una discussione sui soccorsi, dopo che il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha chiesto una relazione dettagliata sulla vicenda. Si discute, tra l'altro, su quanto sia stato opportuno intervenire con un elicottero decollato dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, a centinaia di chilometri dal luogo della tragedia. La Procura di Udine sta verificando i tabulati della gestione dell’emergenza, un’attività informativa che giunge dopo le prime sollecitazioni dei parenti delle vittime. Secondo una ricostruzione dell’Ansa la prima chiamata di soccorso è partita attorno alle 13.25 di venerdì da una delle vittime, che con tono preoccupato diceva di essere «prigioniera» con i due amici sul greto del fiume perché il livello delle acque impediva loro di tornare a riva. L'addetto del 112 lo ha gestito come soccorso tecnico - senza persone con problemi sanitari - e ha dirottato la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, che ha inviato con la massima urgenza un equipaggio e ha messo in preallarme i sommozzatori. Contestualmente è stato attivato Drago, l’elicottero di stanza al Marco Polo. Pochi minuti dopo la ragazza, in preda al panico, ha sollecitato i soccorsi, imitata da una mezza dozzina di passanti. Quando il personale di terra dei pompieri è giunto in zona è stato chiesto l’intervento dell’elicottero sanitario del Friuli, che si è alzato in volo pochi minuti dopo Drago ma, è arrivato ben prima. Purtroppo i tre ragazzi un paio di minuti - secondo i testimoni oculari - erano già stati ingoiati dal fiume.

