Natisone, il disperato tentativo del pompiere eroe 

Udine . C’è un nuovo video sulla tragedia del Natisone: il tentativo disperato di un vigile del fuoco che, nonostante la terrificante piena del fiume, si lancia in acqua e tenta di raggiungere i tre ragazzi, abbracciati in quella posa ormai diventata il simbolo di questa disgrazia. Immagini toccanti: il vigile del fuoco, addestrato per questo tipo di interventi, assicurato a una corda, si lancia da monte rispetto ai ragazzi, nella direzione del flusso del fiume e comincia a nuotare. Dovrebbe essere semplice teoricamente, invece, la corrente lo spinge verso riva o comunque lontano rispetto allo scoglio sul quale i tre ragazzi attendevano qualcuno che andasse a salvarli. L'eroico giovane dopo alcune bracciate è costretto a fermarsi, a tornare a riva. Riproverà una volta e una volta ancora ma vanamente: Patrizia, Bianca e Cristian sono irraggiungibili via fiume. Ora il Natisone scorre placido; ramaglie, cespugli, scogli riemergono alla vista; non si trova invece il corpo di Cristian Molnar.

