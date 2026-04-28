Nations League, Orro in Nazionale 

La pallavolo azzurra si prepara a una nuova stagione in vista della Nations League e degli Europei. Le liste definitive per le VNL, con 30 nomi per ciascuna delle due Nazionali, saranno ufficializzate il 13 maggio per l'Italia donne di Julio Velasco e il 20 maggio per l'Italia uomini di Ferdinando De Giorgi.

Ieri intanto, nella conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra, i due ct hanno reso nota la lista di atleti che prenderanno parte agli impegni dell'estate. Nella squadra A femminile, c’è Alessia Orro, che dopo la finale del campionato turco, persa nella decisiva gara 5 con il suo Fenerbahçe contro il Vatifkbank si è concessa qualche giorno di vacanza in Sardegna. Assieme a lei, le altre palleggiatrici Carlotta Cambi e Chidera Blessing Eze, Ilaria Spirito, Eleonora Fersino e Ilenia Moro come liberi, Merit C. Adigwe, Paola Egonu e Josephine Obossa opposte, Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova schiacciatrici e Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini centrali. Le altre azzurre per la Nations League saranno pescate dalla squadra B.

Unico gruppo di convocati per gli uomini con tutti i migliori a disposizione di Fefè De Giorgi.

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