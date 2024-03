Nati per leggere, un libro per i cittadini del futuro  

“Nati per leggere” è la manifestazione con la quale l'amministrazione comunale e la biblioteca di Bitti promuovono durante il mese di febbraio, la lettura in famiglia sin dalla più tenera età, regalando libri a tutti i nuovi nati nell'anno precedente. Il lavoro di promozione e stimolo, continua poi con il coinvolgimento dei bambini della scuola materna San Vincenzo. Il mercoledì e il giovedì sono i giorni speciali per i piccoli lettori ai quali è dedicato il progetto creato per avvicinarli al piacere della lettura e dell'ascolto attraverso libri adatti alla loro tenera età. Un progetto per favorire lo sviluppo cognitivo e linguistico, costruendo la coscienza dei cittadini del domani. (m. d.)

