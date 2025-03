Nataly, il compagno cercò un box per occultare il corpo 

Milano. È stata fissata per giovedì l’autopsia sul corpo trovato ieri nelle acque del fiume Adda. I dubbi sono pochi: il corpo riaffiorato domenica scorsa nelle acque dell’Adda è quello di Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter uccisa dal compagno attualmente in carcere. L’esame sarà cruciale per chiarire le cause della morte di Nataly e confermare o meno la versione del compagno Pablo Gonzalez Rivas. Per l’uomo, infatti, la donna sarebbe morta a causa di un gioco erotico finito male, ma la versione per i pm incaricati del caso è poco credibile. Intanto dalle indagini emergono particolari inquietanti. Il 25 gennaio scorso, dopo aver ucciso la compagna, Pablo Gonzalez Rivas, prima di gettare il suo corpo, chiuso dentro un borsone da palestra, verosimilmente nell’Adda dove è stato trovato, avrebbe chiesto a un suo amico di procurargli un box o una cantina per nascondere il cadavere, dopo avergli confessato di aver ammazzato la donna. L’amico si sarebbe rifiutato. Particolari messi a verbale dallo stesso amico del 48enne, il quale ha pure riferito che quella sera, sarebbe dovuto passare sotto casa dell’uomo, perché si erano dati un appuntamento. Gonzalez, però, gli avrebbe detto di non passare più. «L’ambiente è caldo», gli ha scritto. Secondo i pm c’era una lite in corso in casa: Nataly aveva scoperto che il compagno aveva una relazione e che voleva mandarla via di casa.

