Natalità, i giovani sognano i figli 

Nella città che in vent’anni ha quasi raddoppiato l’indice di vecchiaia, da 187 over 65 ogni cento ragazzi nel 2002, a ben 321 nel 2022, si scopre che Cagliari potrebbe persino schivare il destino di città-ospizio che pare già segnato. Una recente ricerca Unipol-Ipsos sulla natalità in Italia, rivela che i cagliaritani senza figli - più di chi abita in altre città medio grandi del Paese - desiderano avere bambini. Si tratta del 47% del campione che comprende perlopiù le classi della Generazione Z (nati tra il 1996 e il 2010) e i Millennials (primi anni Ottanta-metà Novanta), percentuale ben più elevata della media nazionale (36%). Per il 22% fare bambini rientra nel proprio progetto di vita entro i prossimi cinque anni; mentre uno su quattro li vorrebbe ma non prima di cinque anni. Due è il numero di figli ideale per il 57% del campione, mentre il 22% si fermerebbe al figlio unico e il 21% ne farebbe anche tre o più.

L’idea alla prova del tempo

Dunque, la mancanza di un lavoro sicuro nonché di adeguate politiche a supporto della famiglia, pur essendo indicate come cause principali della denatalità, non cancellano la speranza di diventare genitori. «Bisogna capire se questa è una volontà che i giovani di Cagliari avranno anche in futuro», avvisa Nicola Tedesco, demografo dell’Università di Cagliari. «Il fatto che il desiderio ci sia è legato anche a una cultura che dà grande valore alla famiglia. Cagliari è una città sempre più vecchia che da tempo si sta spopolando; dove, per ragioni comuni alle grandi città, le giovani coppie tendono a spostarsi altrove e, tuttavia, si assiste periodicamente a fenomeni per cui una parte della popolazione giovanile che rimane, o che rientra, manifesta questo desiderio». Un desiderio di figli che finisce per realizzarsi in misura assai inferiore a quanto ciascuno aveva sognato. «Il problema, che caratterizza tutto il Paese, è legato alla carenza di politiche per la famiglia. Servizi che il Comune potrebbe implementare o potenziare, penso agli asili nido e a tutto ciò che può essere offerto dalla nascita fino all’età dell’obbligo scolastico».

La leva del lavoro

«Ma penso anche, e questo va ovviamente oltre il livello di intervento locale, a un modo diverso di costruire i contratti di lavoro, che garantiscano magari la possibilità di assistenza dei figli a entrambi i genitori», sottolinea il professor Tedesco. E infatti, oltre all’assegno per ogni figlio a carico, il 55% di chi aspira a diventare genitore ritiene necessarie l’estensione dei congedi parentali e la flessibilità (il 36%), con lo smart working e l’adattamento degli orari di entrata e uscita al lavoro.

La propensione

Sabrina Perra, sociologa dell’Ateneo di Cagliari, avverte che, «in tutte le ricerche fatte, anche a livello nazionale, emerge che la percentuale di fecondità desiderata è sempre maggiore di quella esperita ». In Sardegna, spiega, «e Cagliari non fa eccezione, c’è una percentuale di donne e coppie che non vogliono figli, categoria sulla quale si può incidere poco. Poi c’è una quota di quelli che hanno una propensione ad avere figli. Di questi una parte finisce per non farli, per motivi economici e non solo; quelli che invece li fanno, ne portano al mondo uno o due, ma in realtà, se ci fossero adeguati supporti come per esempio gli asili nido, farebbero qualche figlio in più».

Cambio di residenza

I figli sognati dai cagliaritani aspiranti genitori, però, non è detto che finiscano per rimpolpare l’anagrafe cittadina. Tante coppie, infatti, lasciano Cagliari per stabilirsi altrove. «È una scelta di tante giovani coppie che decidono di stabilire fuori Cagliari la residenza perché l’acquisto di una casa in città è fuori budget. Vanno fuori dalla prima cintura, quindi neanche più Quartu e hinterlard, bensì paesi come per esempio Dolianova e Donori, dove è possibile acquistare una villetta con giardino al prezzo che a Cagliari basta appena per un bivano». Una tendenza che si può invertire. «Se a Cagliari ci fossero buoni servizi per la famiglia e per i piccoli, come la scuola a tempo pieno ovunque, credo che ci sarebbero molte nascite». È necessaria, avverte la sociologa, «una politica dei servizi alla famiglia e soprattutto dell’housing pubblico, della casa. In molti Paesi del Nord Europa si fanno figli perché c’è una politica pensata per le giovani coppie, spazi e servizi pubblici garantiti: strutture residenziali con gli appartamenti, le aree verdi, il micro-nido, le attività ludiche e sportive per i bambini ».

Un tetto introvabile

Il primo freno è senza dubbio la casa, dice Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali del Comune. «Le famiglie, e soprattutto le giovani coppie che magari hanno un lavoro precario, non solo a Cagliari non riescono a comprare casa, ma non trovano neanche un appartamento in affitto». L’urgenza, dice, «è creare una rete di welfare che faccia da supporto alle famiglie e, su questo punto, stiamo cercando di intervenire, per esempio con la rete di centri di quartiere aperti al pomeriggio per i bambini di 5 anni e più; ma anche con agevolazioni come la riduzione della Tari per le famiglie con più di tre componenti». Certo, riconosce l’assessora, «servirebbe un’impronta forte, ma tanto delle politiche di aiuto alla famiglia non possono che venire da politiche del lavoro a sostegno della genitorialità e a tutela delle lavoratrici madri». E gli asili nido? «Tutte le richieste arrivate le abbiamo coperte», assicura. Però, in una città dove la rete pubblica garantisce solo 31 posti ogni cento bambini (dati Istat, rielaborati da Openpolis), più asili aiuterebbero il sogno di tanti aspiranti genitori.

