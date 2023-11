Natale, un mese di musica e feste 

Un mese di eventi che possano attirare turisti anche in città, con l’ambizione di far arrivare anche coloro che si trovano nella vicina Alghero in occasione del periodo natalizio e di fine anno. Non dunque il big nazionale per fare il pienone un giorno ma, secondo almeno le intenzioni della Giunta Casula, più presenze durante le feste. Ecco allora il variegato programma che partirà l’8 dicembre con l’ accensione delle luminarie.

L’assessore

«Le iniziative per il divertimento durante le feste natalizie – afferma l'assessore al Turismo, Guglielmo Macchiavello - sono state condivise con tutti i soggetti che sono chiamati a fare le scelte insieme all’amministrazione comunale come Camera di commercio, Pro Loco e Centro commerciale naturale. Nel caso il tempo non fosse sempre clemente, saranno allestiti alcuni gazebo giganti nella piazza 4 Novembre destinati ad accogliere le manifestazioni al chiuso. Si inizia l’8 e 9 dicembre con l’esposizione di artigiani e hobbisti ed il concerto per l’Immacolata organizzato dall’associazione musicale Planargia coro santi Cosma e Damiano alle 19 nella Chiesa del Carmine».

Programma

Il 9 è in programma una sfilata nel corso Vittorio Emanuele di tre gruppi in costume, accompagnati da musica e balli sardi. Domenica 10 dicembre Campagna Amica, i prodotti tipici dell’agro-alimentare locale e della Sardegna con accompagnamento del Coro di Bosa. Per i bambini, visita al Villaggio di Babbo Natale, pupazzi e decorazioni gonfiabili. Ed ancora per i più piccoli incontro con gli scout. Sabato 16 torneo di scacchi “Re o Regina” di Bosa ed evento “Natale in Armonia” nella chiesa di Bosa Marina con il concerto di cori polifonici organizzato dall’associazione Stella Maris. Il 17 dicembre i barracelli incontrano i bambini e doneranno loro caramelle e caldarroste.

Il clou

Si prosegue il 23 dicembre con “Natale tra le vetrine”, intrattenimento itinerante di figuranti con giochi per i bambini nelle strade di Bosa a cui seguirà Augurios de coro, il concerto dell’associazione musicale Planargia nella chiesa del Carmine con partecipazione della banda Dalerci di Alghero. Il primo gennaio pomeriggio con brindisi per tutti, con musica e intrattenimento. Il 5 gennaio “A sa palte ‘e cantare” con il coro di Bosa per le strade della città. Si chiude il giorno dell’Epifania con animazione dalle 17 al corso e in piazza 4 Novembre.

