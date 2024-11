Natale, un mese di feste e solidarietà 

Appena il tempo di archiviare la festa di Halloween, che si mette subito in moto la macchina organizzativa delle manifestazioni natalizie. Un programma di appuntamenti lungo e articolato spalmato in un mese fra dicembre e gennaio. Sarà in grado di soddisfare le esigenze di tutti, facendo divertire piccoli e grandi, ma capace pure di coniugarsi con la solidarietà, messa sempre al primo posto in un momento di festa per tutti.

Il programma

La decima edizione di “Le vie del Natale” è promossa dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco, le parrocchie di san Pietro e san Ciriaco, le associazioni, scuola, consulta giovanile, Livas. Tutti, ognuno per il proprio ruolo, rappresentano il “cuore” del cartellone di iniziative chiamate a regalare la magia del Natale. Un programma che pian piano sta prendendo corpo, sotto la supervisione degli assessori comunali alle Attività produttive e spettacolo, Rossella Orrù, e alla Cultura, Milo Pinna. «Le risorse non sono tante – ammette Orrù - ma è comunque nostro intendimento fare tutti gli sforzi per rendere gioiosa la festa più attesa dell’anno». L’assessore Orrù aggiunge: «Stiamo ricevendo le proposte per fissare le date di alcuni concerti organizzati dal coro Res Nova e della banda musicale Giuseppe Verdi e già dalla prossima settimana inizieremo a mettere nero su bianco l’intero programma, che come sempre inizierà l'8 dicembre con l'accensione del grande albero in piazza Cattedrale e l'apertura dei mercatini natalizi, diventati il simbolo delle feste».

Natale solidale

Eventi particolarmente attesi che permetteranno a tanti artigiani locali, hobbisti e associazioni di esporre i loro prodotti e creazioni, che potranno diventare tante idee per i regali natalizi. Il Natale solidale si concretizzerà invece grazie a una serie di iniziative che avranno protagonisti le associazioni cittadine.

«Tutte le manifestazioni che andranno avanti sino all’Epifania – evidenzia l’assessora Orrù - sono ovviamente funzionali a rendere vivo il centro cittadino, consentendo gli acquisti in un clima piacevole e allegro, ricco di suoni e colori».

Sono diversi gli appuntamenti che si pensa di confermare come concerti, artisti di strada, rappresentazioni teatrali, culturali e eventi sportivi legati al Natale. Ma non mancheranno di sicuro la castagnata per tutti e, se sarà possibile, anche la discesa della Befana dal campanile di san Pietro. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA