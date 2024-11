Natale tra villaggi, mercatini e Gaia 

Non era un segreto, anzi. Mancava solo l’ufficializzazione che, per ragioni strettamente burocratiche, ha fatto slittare di una settimana la campagna di comunicazione. Come da previsione, sarà Gaia la stella del Capodanno oristanese. La voce suadente della italo-brasiliana, che per tutta l’estate ha risuonato nelle radio con il tormentone “Sesso e samba”, accompagnerà il pubblico verso il conto alla rovescia dal palco che tornerà in piazza Roma, sotto la torre di Mariano II.

La proposta

La Giunta, che per l’organizzazione degli eventi di fine anno aveva bandito un avviso pubblico, tra le quattro proposte presentate entro la scadenza dell’8 novembre, ha selezionato quella della Pro Loco. La somma dei punteggi ottenuta per originalità dell’idea, complessità organizzativa, modalità di promozione, esperienze pregresse nell’organizzazione del Capodanno, coinvolgimento di associazioni o enti del terzo settore ha premiato l’associazione presieduta da Gianni Ledda che parteciperà con un contributo di 6mila euro. Cifra da sommare ai 100mila messi a correre dall’Amministrazione civica che allo stanziamento iniziale previsto nel Bilancio di previsione, di poco inferiore ai 70mila euro, ha aggiunto 30.500 euro prelevati dal Fondo di riserva.

Gli esclusi

All’avviso hanno preso parte l’agenzia spettacoli R&G Music e due aziende cagliaritane, la F Group srl e la Flc Healty Evolution. Dal Comune fanno sapere che la cantante, vincitrice della diciannovesima edizione del format Amici di Maria De Filippi e seconda classificata a X Factor nel 2016, ha avuto la meglio su Clara, protagonista della serie tv “Mare Fuori” e in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Diamanti grezzi”.

Sulle altre due proposte, che prevedevano la presenza di diversi dj, impossibile avere dettagli dall’assessore allo Spettacolo, Antonio Franceschi, che qualche giorno fa ha presentato in Giunta la delibera di affidamento alla Pro Loco: «La scelta è stata fatta da una commissione presieduta dalla dirigente, io ho portato all’attenzione dei mie colleghi il documento, poi accettato, ma i nomi degli esclusi non li ricordo».

Eventi e spese

In tutto, le festività natalizie costeranno al Comune poco meno di 150mila euro. Oltre ai 100mila per l’evento clou della notte di San Silvestro, la Giunta ha stanziato 46.900 euro che, assieme ai 10mila messi a disposizione dal Centro commerciale naturale “Centro città”, contribuiranno a rendere magica l’atmosfera natalizia in città e nella frazioni.

Oltre all’accensione delle luminarie, il programma prevede l’allestimento del Villaggio di Natale e del Mercatino in 12 casette: 4 dove potranno essere rappresentate diverse ambientazioni del villaggio di Babbo Natale (l’ufficio postale, il salotto di Babbo Natale, la cucina di Mamma Natale e il laboratorio degli elfi) e 8 che ospiteranno il consueto mercatino natalizio. Le strutture in legno, acquistate lo scorso anno dal Comune, saranno posizionate in piazza Eleonora, dove resteranno fino a Natale.

