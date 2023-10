Natale, stangata per i turisti: biglietti già oltre i 300 euro 

Le regole non scritte del mondo low cost dicono che per risparmiare bisogna prenotare in anticipo i voli. Ma evidentemente questo meccanismo non funziona per i collegamenti con la Sardegna: i prezzi dei biglietti per viaggiare durante le vacanze di Natale in alcuni casi hanno già superato i 300 euro a tratta. Nonostante manchino ancora due mesi e mezzo alle feste di fine anno.

Lo scenario

Basta un giro sui siti internet delle compagnie aeree per toccare con mano i rincari. Un volo Olbia-Roma il 23 dicembre costa 307 euro con Volotea, il Cagliari-Milano negli stessi giorni è venduto a 304 euro. Più basse – per adesso – le quotazioni di Ryanair sulla rotta Cagliari-Bergamo: 169 euro, a cui ovviamente vanno aggiunti eventuali extra per trasportare i bagagli o prenotare un posto a bordo. Ma nelle prossime settimane i prezzi sono destinati ad aumentare ulteriormente.

Nel frattempo dal decreto Asset è sparito il tetto massimo ai collegamenti con l’Isola. Dopo le polemiche e la riduzione dei collegamenti di Ryanair negli aeroporti di Cagliari e Alghero il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha corretto la norma sul caro prezzi, eliminando qualsiasi riferimento ai limiti (non si poteva superare il triplo della tariffa media su ogni rotta).

I motivi

La mossa mette il Governo al riparo da un eventuale procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, che nelle scorse settimane aveva espresso alcune perplessità. Adesso l’unico contrappeso al lievitare dei prezzi sarà un possibile potenziamento del ruolo dell’Antitrust, che fa leva sul concetto (non chiarissimo, al momento) di un «coordinamento algoritmico» che «faciliti, attui o comunque monitori» un’intesa restrittiva, e quello di «livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi» che può costituire abuso di posizione dominante.

Intanto il caro biglietti continua a essere al centro del dibattito politico. Anche in Sicilia, dove le tariffe sono alle stelle esattamente come in Sardegna.

Le opinioni

«È un tema che bisogna affrontare e risolvere, non a Roma, ma a Bruxelles», ha detto il ministro delle Politiche del mare, Nello Musumeci. «Noi abbiamo bisogno di puntare sul collegamento aereo non solo per il fenomeno turistico che potrebbe vederci il primo polo attrattivo del Mediterraneo ma intanto per la gente che vive in Sicilia o in Sicilia deve recarsi per ragioni di lavoro. Questo vale anche per la Sardegna», dice Musumeci. «Purtroppo manca una seria politica europea a sostegno delle tratte sociali. Nessuno vuol viaggiare in Sicilia gratis, ma non è nemmeno possibile legittimare che il costo di un biglietto aereo da Catania a Milano debba costare più di un Roma-New York. E a Milano non si va per fare shopping, ma anche per motivi di salute o esigenze di carattere familiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA