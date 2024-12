Natale, pranzo per 350 poveri 

Dal primo al dolce, un pasto caldo per trascorrere serenamente la festività, anche in condizioni di difficoltà. Il 25 dicembre a Monserrato torna il Pranzo di Natale: 350 pasti completi per le famiglie meno fortunate, che verranno distribuiti grazie al progetto di rete per la solidarietà alimentare gestito dal Comune, le tre parrocchie della città e le associazioni Maestrale, Croce Bianca e Nogra.

Al lavoro

Il menù, preparato da un’azienda di catering, riprenderà un pranzo natalizio con malloreddus alla campidanese, agnello in umido con patate e carciofi, frutta e panettone. I pacchetti saranno consegnati il giorno di Natale direttamente a domicilio, tra le 10.45 e le 13. Destinatari tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità, extracomunitari e anche chi proviene dai paesi vicini e si è rivolto alle associazioni e alle parrocchie in cerca di un aiuto. «Tutti inclusi: è il nostro motto», le parole dell’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz. «Gli elenchi dei beneficiari sono stati completati attraverso la piena sinergia tra servizi sociali, parrocchie e associazioni. Preziosi sono stati anche tanti cittadini che hanno provveduto a segnalarci situazioni che non sarebbero state facilmente intercettabili».

Solidarietà

La rete di solidarietà, spiega l’assessora, non si esaurirà con la consegna dei pasti il 25. «Questo importante progetto avrà poi uno sviluppo su più fronti con le caratteristiche di un piccolo pronto intervento sociale». Qualche piatto in più sarà donato a chi vive da solo, così come ai nuclei con minori e disabili o che in generale affrontano situazioni di grave vulnerabilità. «Saremo presenti con le associazioni fino alla distribuzione dell'ultimo pasto», continua Lerz. «Ogni anno ci ripromettiamo di fare di meglio e siamo molto felici di contribuire a tutto ciò, è un progetto costruito dalle persone per le persone». L’iniziativa va avanti fin dal primo mandato del sindaco Tomaso Locci. «Pur con le nostre piccole difficoltà, da anni crediamo in questo progetto e cerchiamo di garantire ai più bisognosi un buon menù che possa ricordare un felice pranzo di Natale», è il suo commento. «Ringraziamo le associazioni, con cui passeremo qualche ora in compagnia, e tutti coloro che si sono adoperati per rinnovare questo bel gesto, è un pensiero che negli anni scorsi è stato sempre molto apprezzato”.

