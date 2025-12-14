Natale per tutti, parte la raccolta di beni  

Sono sempre più numerose le famiglie che faticano a portare a casa la spesa con i beni di pri a necessità. un problema che sotto le feste si fa ancora più grave, così ancora una volta il Comune lancia l’Iniziativa “Un Natale per tutti”. Fino a sabato sarà possibile dare il proprio contributo attraverso l’acquisto di generi alimentari nei supermercati del paese. Ma ci saranno banchetti di raccolta anche nelle scuole.

A sostenere l’iniziativa la Consulta Giovani, i volontari di Anteas Cabras e le Vincenziane Sacro Cuore. Nel 2024 erano stati più di cento le famiglie che avevano ricevuto il pacco alimentare, gli uffici comunali prevedono che anche quest’anno il numero delle donazioni si attesti sulla stessa cifra.

Il Comune inoltre ha stanziato 20mila euro per l’acquisto di generi alimentari. La distribuzione dei pacchi verrà effettuata sulla base di un elenco stilato dagli assistenti sociali e dai volontari.

RIPRODUZIONE RISERVATA