VaiOnline
Cabras.
15 dicembre 2025 alle 00:39

Natale per tutti, parte la raccolta di beni  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono sempre più numerose le famiglie che faticano a portare a casa la spesa con i beni di pri a necessità. un problema che sotto le feste si fa ancora più grave, così ancora una volta il Comune lancia l’Iniziativa “Un Natale per tutti”. Fino a sabato sarà possibile dare il proprio contributo attraverso l’acquisto di generi alimentari nei supermercati del paese. Ma ci saranno banchetti di raccolta anche nelle scuole.

A sostenere l’iniziativa la Consulta Giovani, i volontari di Anteas Cabras e le Vincenziane Sacro Cuore. Nel 2024 erano stati più di cento le famiglie che avevano ricevuto il pacco alimentare, gli uffici comunali prevedono che anche quest’anno il numero delle donazioni si attesti sulla stessa cifra.

Il Comune inoltre ha stanziato 20mila euro per l’acquisto di generi alimentari. La distribuzione dei pacchi verrà effettuata sulla base di un elenco stilato dagli assistenti sociali e dai volontari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 